TORRAS五款iPhone 17手機殼開箱！實測O型支架 Ostand Spin、Ostand R值得買

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。（路透）

道奇隊日籍球星大谷翔平在2025年例行賽最終戰將個人數據再推向新高，今天面對水手隊在第7局敲出陽春砲，以55轟打破個人單季最多轟紀錄，這一轟也讓他預告，將帶著好的感覺進入季後賽。

道奇今天以6：1擊敗水手隊，全季以93勝69敗作收，大谷翔平有收穫，單場5打數敲出3安打，先是前兩打席分別出現二壘打、一壘打，第7局在兩出局、壘上無人時上場打擊，狙擊左投史皮爾（Gabe Speier），一棒掃出中外野全壘打牆外。

大谷過去最多轟賽季就是去年締造的54轟，今年趕在賽季終戰敲出55轟，改寫個人新猷，國聯全壘打王仍屬敲出56轟地費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber），大聯盟王者則是水手羅利（Cal Raleigh）的60轟。

賽後談到55轟締造生涯單季新高，大谷笑說，「全壘打能增加球隊獲勝的機率，很開心可以打破個人紀錄，今天是美好的一天，但馬上就是季後賽了，明天就要開始為此備戰、努力訓練。」他也提到，自己並沒有刻意鎖定開轟，而是希望帶著好的感覺結束今天的比賽，從某些角度來看，今天的3安打，確實讓自己能帶著好的感覺面對季後賽。

道奇面對水手完成3連戰橫掃，大谷也認為，將讓道奇面對衛冕任務擁有更好的氣勢，「想把這樣的勢頭帶進季後賽。」

此役同時也是克蕭生涯在例行賽的最後登場，先發5.1局僅被敲4安打、無失分，送出7次三振，拿下本季第11勝。大谷也談到這位傳奇前輩，大讚：「真的投得太好了，甚至懷疑他是不是真的要退休了，他的表現這麼好，感覺他還能為球賽帶來很多貢獻。」

