桌球／WTT中國大滿貫賽 林昀儒首輪輕鬆打晉32強

台灣男子桌球好手林昀儒，今天在WTT中國大滿貫賽首輪64強，面對持外卡參賽的西班牙球員羅貝斯，僅用了20分鐘，就以11比6、11比7、11比4直落3過關晉級32強。

在北京舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽，世界前10名全數與會，男單項目台灣共有林昀儒、馮翊新、高承睿等3人從會內賽出發。

現年24歲、世界排名第11的林昀儒，首輪對上34歲、世界排名第66名的羅貝斯（Alvaro Robles）；雙方賽前交手過2次都在2024年，全都由林昀儒獲勝。

今天再度交手，首局林昀儒雖一度以1比3落後，但隨後加強主動進攻，隨即連拿5分超前比數，順利先以11比6拿下。

第2局林昀儒發生較多失誤，始終處於追分狀態，幸好在雙方7比7平手時，靠著招牌的反手擰球一口氣連搶4分，如願再以11比7過關。

越打越順手的林昀儒，第3局開賽就取得4比1攻勢，接著不論是中、遠台的相持球，或者前3拍的對抗，林昀儒都占盡上風，完美直落3解決對手晉級。

另外，在今年德國世大運表現出色的馮翊新，今天首輪對上世界第8的德國好手杜達（Benedikt Duda），以11比6、11比5、11比7取得對戰2連勝，驚喜闖進32強。