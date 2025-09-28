MLB／再創新高！鈴木誠也近3戰敲4轟 打點超越大谷翔平

芝加哥小熊今天（28日）7：3擊敗同分區對手聖路易紅雀，不僅確定重返季後賽，更將在國聯外卡系列賽坐鎮主場，而日籍強打鈴木誠也今天也再度開轟、本季第31轟出爐，持續刷新個人單季全壘打數。

鈴木誠也今年季中一度陷入大低潮，不過他近期走出陰霾，近3戰擊出4發全壘打，本季出賽150場，揮出31轟持續改寫個人生涯新高，而且追平松井秀喜2004年在紐約洋基寫下的單季31轟紀錄，並列旅美日本選手第2多。鈴木本季打擊率.245、OPS.800、並有102分打點進帳，超越洛杉磯道奇隊日本同鄉大谷翔平的101分打點。鈴木賽後表示，進入9月後，他更專注於把握投手的第一顆好球，並希望能將好手感延續到10月賽場。

Seiya Suzuki has 4 homers in his last 3 games! pic.twitter.com/PiC3MbReu5 — MLB (@MLB) 2025年9月27日

風城大軍今天在一壘手布許（Michael Busch)單場雙響砲領軍下，在主場以7：3擊退紅雀，這場勝利讓國聯外卡龍頭小熊戰績提升到91勝70敗，領先第二名的聖地牙哥教士2場勝差，雙方的外卡系列賽交手也確定將在台灣時間30號、於小熊隊主場登開打，這也將是自2018年後，小熊首次在自家球迷面前進行季後賽。

小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）說：「能把十月的棒球帶回芝加哥，對我們和球迷都意義重大。」主帥康索（Craig Counsell）也強調，主場優勢能讓球隊在短期系列賽更具信心。