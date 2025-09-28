快訊

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇還在等外卡系列賽對手 紅人晉級優勢大於大都會

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大都會以7.65億美元超級合約簽下重砲索托(22號者)，如今卻可能面臨無季後賽可打的窘境。 路透社
大都會以7.65億美元超級合約簽下重砲索托(22號者)，如今卻可能面臨無季後賽可打的窘境。 路透社

大聯盟例行賽明天落幕，最後15場比賽將在台灣時間凌晨3點5分到3點20分開打，季後賽12強最後一席形成大都會紅人隊2搶1局面，兩隊目前戰績都是83勝78敗，但情勢對紅人有利，大都會完全沒有輸球本錢。

老虎、守護者隊今天先後晉級季後賽，美聯6張門票已定，另4張是藍鳥、洋基、紅襪、水手隊，不過藍鳥和洋基、老虎和守護者的分區冠軍之爭，明天才會揭曉答案。

國聯5支晉級季後賽的球隊包括3支分區冠軍釀酒人、費城人、道奇和外卡小熊、教士隊，衛冕世界大賽冠軍的道奇將從10月1日外卡系列賽（3戰2勝制）打起，對手不是紅人就是大都會。

紅人今天對釀酒人之戰，3局上攻下6分奠定勝基，終場以7：4獲勝，先發投手艾伯特（Andrew Abbott）投5.1局失3分，本季第10勝到手。

紅人最近10場比賽拚出8勝，全力爭取近5年首次季後賽，就算例行賽結束和大都會戰績相同，由於本季對戰6場4勝2敗，將會晉級季後賽；大都會明天對馬林魚隊最後一戰一定要贏，還得看紅人、釀酒人之戰決定命運。

紅人 大都會 釀酒人

延伸閱讀

MLB／道奇教頭安排大谷翔平休1天 史瓦柏幾乎確定國聯雙冠王

MLB／老虎連兩年晉級季後賽 例行賽最後一戰拚分區冠軍

MLB／佐佐木朗希生涯首次「中1日」道奇教頭：控球恢復日職時期水準

MLB／佐佐木朗希鬼之指叉三振60轟強打 大聯盟官方驚呼「太噁心」

相關新聞

MLB／鄧愷威享受美國棒球文化氛圍 最愛兩大頂尖強投

效力舊金山巨人隊的旅美台灣投手鄧愷威，今天（28日）登上美國棒球自媒體「Bat Boys」，他在鏡頭前受訪談到在美國打拼的感受，鄧愷威表示，職業與在台灣學生時期有很大的不同，此外，他也分享自己從高中時期的目標就一直都是旅美。

MLB／守護者再見觸身球闖進季後賽 太空人打到一半遭淘汰

守護者隊菜鳥內野手凱弗斯（C.J. Kayfus），今天對遊騎兵隊之戰9局下獲得再見觸身球，守護者終場以3：2獲勝，搶下...

MLB／道奇教頭安排大谷翔平休1天 史瓦柏幾乎確定國聯雙冠王

道奇隊作客西雅圖再戰水手隊，大谷翔平今天確定休息，明天例行賽最後一戰再上，連續3季全壘打王（前年天使隊44轟、去年道奇5...

MLB／道奇還在等外卡系列賽對手 紅人晉級優勢大於大都會

大聯盟例行賽明天落幕，最後15場比賽將在台灣時間凌晨3點5分到3點20分開打，季後賽12強最後一席形成大都會、紅人隊2搶...

MLB／菅野智之變成全壘打製造機？ 旅美首季挨33轟美聯最慘

金鶯隊35歲日本投手菅野智之，今天在洋基球場登板先發，只投4.1局失4分吞敗，被轟出3支全壘打成為重傷害，金鶯終場1：6...

MLB／賈吉第53轟出爐、打擊王到手 菅野最後一戰挨3轟吞敗

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對金鶯隊之戰又開轟，1局下從菅野智之的手中轟出陽春砲，本季第53轟攻下全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。