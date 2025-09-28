MLB／道奇還在等外卡系列賽對手 紅人晉級優勢大於大都會

大聯盟例行賽明天落幕，最後15場比賽將在台灣時間凌晨3點5分到3點20分開打，季後賽12強最後一席形成大都會、紅人隊2搶1局面，兩隊目前戰績都是83勝78敗，但情勢對紅人有利，大都會完全沒有輸球本錢。

老虎、守護者隊今天先後晉級季後賽，美聯6張門票已定，另4張是藍鳥、洋基、紅襪、水手隊，不過藍鳥和洋基、老虎和守護者的分區冠軍之爭，明天才會揭曉答案。

國聯5支晉級季後賽的球隊包括3支分區冠軍釀酒人、費城人、道奇和外卡小熊、教士隊，衛冕世界大賽冠軍的道奇將從10月1日外卡系列賽（3戰2勝制）打起，對手不是紅人就是大都會。

紅人今天對釀酒人之戰，3局上攻下6分奠定勝基，終場以7：4獲勝，先發投手艾伯特（Andrew Abbott）投5.1局失3分，本季第10勝到手。

紅人最近10場比賽拚出8勝，全力爭取近5年首次季後賽，就算例行賽結束和大都會戰績相同，由於本季對戰6場4勝2敗，將會晉級季後賽；大都會明天對馬林魚隊最後一戰一定要贏，還得看紅人、釀酒人之戰決定命運。