快訊

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

MLB／菅野智之變成全壘打製造機？ 旅美首季挨33轟美聯最慘

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

金鶯隊35歲日本投手菅野智之，今天在洋基球場登板先發，只投4.1局失4分吞敗，被轟出3支全壘打成為重傷害，金鶯終場1：6不敵洋基隊；菅野本季被揮出33支全壘打是美聯投手最慘，在大聯排名第3，旅美首季完全感受大聯盟重砲火力。

菅野本季最後一場先發任務，投不滿5局退場，被揮出5支安打就有3支全壘打，前兩局被賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、麥馬翰（Ryan McMahon）轟出陽春砲種下敗因，本季10勝10敗、防禦率4.64收工。

菅野8月15日水手隊之戰奪下本季第10勝，接下來進入勝投乾旱期，連續7場先發都未開張，而且吞下5連敗結束例行賽；他在最近6場比賽都被揮出全壘打，光是近兩戰連續對決洋基就被5轟，本季交手4場挨了6轟、戰績1勝2敗，成為美聯被全壘打最多的投手。

國民隊厄文（Jake Irvin）被揮出38支全壘打是大聯盟最慘，紅人隊里特爾（Zack Littell）36轟居次，再來就是菅野33轟，雙城隊奧伯（Bailey Ober）挨了30轟在美聯排名第2。

菅野過去在日本巨人隊12季，被揮出142支全壘打，2019年挨了20轟最多，今年轉戰大聯盟30場先發寫下美、日生涯單季新高，也是金鶯本季先發場次最多的投手，勝場數排名第2，只落後克雷默（Dean Kremer）1勝。

洋基本季272轟在大聯盟穩居第1，共有7名球員超過20轟，前3名是賈吉53轟、葛里沙姆（Trent Grisham）34轟、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）31轟。

洋基 大聯盟

延伸閱讀

MLB／賈吉第53轟出爐、打擊王到手 菅野最後一戰挨3轟吞敗

MLB／賈吉第52轟+怪力男雙響砲 洋基和藍鳥都贏戰績仍相同

MLB／洋基賈吉、水手羅利誰才是MVP？美媒：球員都投賈吉

MLB／洋基王牌弗里德奪本季第19勝 賈吉：就像多了一個柯爾

相關新聞

MLB／鄧愷威享受美國棒球文化氛圍 最愛兩大頂尖強投

效力舊金山巨人隊的旅美台灣投手鄧愷威，今天（28日）登上美國棒球自媒體「Bat Boys」，他在鏡頭前受訪談到在美國打拼的感受，鄧愷威表示，職業與在台灣學生時期有很大的不同，此外，他也分享自己從高中時期的目標就一直都是旅美。

MLB／守護者再見觸身球闖進季後賽 太空人打到一半遭淘汰

守護者隊菜鳥內野手凱弗斯（C.J. Kayfus），今天對遊騎兵隊之戰9局下獲得再見觸身球，守護者終場以3：2獲勝，搶下...

MLB／道奇教頭安排大谷翔平休1天 史瓦柏幾乎確定國聯雙冠王

道奇隊作客西雅圖再戰水手隊，大谷翔平今天確定休息，明天例行賽最後一戰再上，連續3季全壘打王（前年天使隊44轟、去年道奇5...

MLB／賈吉第53轟出爐、打擊王到手 菅野最後一戰挨3轟吞敗

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對金鶯隊之戰又開轟，1局下從菅野智之的手中轟出陽春砲，本季第53轟攻下全...

MLB／老虎連兩年晉級季後賽 例行賽最後一戰拚分區冠軍

例行賽倒數第2天，老虎隊在波士頓芬威球場以2：1擊敗紅襪隊，確定連續兩年晉級季後賽，明天對紅襪最後一戰，還有機會爭取美聯...

MLB／大谷翔平連兩季50轟20盜史上唯一 道奇車輪戰險勝水手

道奇隊今天啟動牛棚車輪戰，佐佐木朗希照賽前設定本季第2度中繼登板、1局2K無失分，大谷翔平則是跑出本季第20次盜壘，連兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。