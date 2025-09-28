MLB／菅野智之變成全壘打製造機？ 旅美首季挨33轟美聯最慘

金鶯隊35歲日本投手菅野智之，今天在洋基球場登板先發，只投4.1局失4分吞敗，被轟出3支全壘打成為重傷害，金鶯終場1：6不敵洋基隊；菅野本季被揮出33支全壘打是美聯投手最慘，在大聯排名第3，旅美首季完全感受大聯盟重砲火力。

菅野本季最後一場先發任務，投不滿5局退場，被揮出5支安打就有3支全壘打，前兩局被賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、麥馬翰（Ryan McMahon）轟出陽春砲種下敗因，本季10勝10敗、防禦率4.64收工。

菅野8月15日水手隊之戰奪下本季第10勝，接下來進入勝投乾旱期，連續7場先發都未開張，而且吞下5連敗結束例行賽；他在最近6場比賽都被揮出全壘打，光是近兩戰連續對決洋基就被5轟，本季交手4場挨了6轟、戰績1勝2敗，成為美聯被全壘打最多的投手。

國民隊厄文（Jake Irvin）被揮出38支全壘打是大聯盟最慘，紅人隊里特爾（Zack Littell）36轟居次，再來就是菅野33轟，雙城隊奧伯（Bailey Ober）挨了30轟在美聯排名第2。

菅野過去在日本巨人隊12季，被揮出142支全壘打，2019年挨了20轟最多，今年轉戰大聯盟30場先發寫下美、日生涯單季新高，也是金鶯本季先發場次最多的投手，勝場數排名第2，只落後克雷默（Dean Kremer）1勝。

洋基本季272轟在大聯盟穩居第1，共有7名球員超過20轟，前3名是賈吉53轟、葛里沙姆（Trent Grisham）34轟、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）31轟。