MLB／守護者再見觸身球闖進季後賽 太空人打到一半遭淘汰

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
守護者上演不可能的任務，一路拉尾盤直闖季後賽，也打太空人打入深淵。圖截自X
守護者上演不可能的任務，一路拉尾盤直闖季後賽，也打太空人打入深淵。圖截自X

守護者隊菜鳥內野手凱弗斯（C.J. Kayfus），今天對遊騎兵隊之戰9局下獲得再見觸身球，守護者終場以3：2獲勝，搶下美聯最後一張門票，連續兩年挺進季後賽。

老虎隊今天在波士頓芬威球場以2：1擊敗紅襪隊，守護者隨後在克利夫蘭主場跟進，兩隊戰績都是87勝74敗，一起進入季後賽，明天例行賽最後一戰決定美聯中區冠軍。

太空人隊作客洛杉磯，對天使隊之戰打到一半確定遭淘汰，中斷連續8年晉級季後賽紀錄；太空人過去8年有7年至少闖進美聯冠軍戰，2017、19、21、22年贏得美聯冠軍，2017、22年更在世界大賽封王，長期霸業畫下句點。

守護者、遊騎兵今天打完前8局2：2平手，9局下遊騎兵第4任投手賈西亞（Robert Garcia）登板，解決兩名打者後投出保送、被安打、故意保送形成滿壘，面對凱弗斯投出再見觸身球，守護者確定進入季後賽。

守護者 遊騎兵 天使

