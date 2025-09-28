快訊

MLB／鄧愷威享受美國棒球文化氛圍 最愛兩大頂尖強投

聯合新聞網／ 綜合報導
效力舊金山巨人隊的旅美台灣投手鄧愷威，今天（28日）登上美國棒球自媒體「Bat Boys」，他在鏡頭前受訪談到在美國打拼的感受，鄧愷威表示，職業與在台灣學生時期有很大的不同，此外，他也分享自己從高中時期的目標就一直都是旅美。

鄧愷威2017年高中畢業，那年秋天他就與明尼蘇達雙城隊簽約，2018年來到美國闖蕩，他表示，因為自己高一時就受到了球探的注意，因此高中時就不打算畢業後留在台灣讀大學，而是希望能旅美打拼。

接著鄧愷威被問到有沒有美國球迷可能會認識的台灣球員，鄧愷威分享：「王建民跟陳偉殷，畢竟他們都待過蠻長一段時間，他們都各自有蠻好的成績。」

如今踏上棒球最高殿堂，鄧愷威表示，從國中時期開始就時常看大聯盟的比賽，最喜歡的選手則是韋蘭德（Justin Verlander）和達比修有。

21歲就獨自踏上旅美征途，如今也已過7個年頭，被問到適應美國的文化，鄧愷威說：「在美國打球的氛圍我蠻享受的，大家都給對方很大的鼓勵，不知道是不是職業球隊都這樣，因為之前在學生的時候比較沒有這麼強烈的感覺。」

至於在美國較困難的地方就是語言，鄧愷威表示，剛到美國時英文還不太好，不過，主持人稱讚他英文講得很不錯，鄧愷威則笑說「有越來越好」。

巨人24日輸球後確定無緣季後賽，隨後球隊也更換先發輪替，並未將鄧愷威排進剩餘比賽場次的先發投手。而鄧愷威的偶像韋蘭德，在巨人今天主場迎戰洛磯隊的比賽主投6局、被敲5支安打失2分並飆出7K，幫助球隊4：3贏球，他也收下本季第4勝。

