聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平今天休兵，想要連續3年奪下全壘打王機率也愈來愈低。 美聯社
道奇隊作客西雅圖再戰水手隊，大谷翔平今天確定休息，明天例行賽最後一戰再上，連續3季全壘打王（前年天使隊44轟、去年道奇54轟）應該沒有太大機會，將由費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）勝出。

例行賽倒數第2戰，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）安排艾德曼（Tommy Edman）擔任第1棒指定打者，讓大谷休息1天； 羅伯茲透露，賽前和大谷聊過此事，希望給艾德曼多一點打席，大谷也同意，強調尊重他的安排。

費城人今天在主場以0：5不敵雙城隊，史瓦柏4次打數掛零、吞下兩次三振，本季56支全壘打仍居國聯第1，領先大谷兩支，打點132分更是大聯盟最猛，幾乎確定國聯雙冠王到手。

費城人隊重砲史瓦柏有望奪下今年國聯全壘打王。 法新社
大谷今天也不會代打，確定整場比賽休息，羅伯茲被問到大谷挑戰國聯全壘打王之事，他說：「大谷並不在意，但他會成為國聯MVP。」

大谷賽前也和名人堂名將鈴木一朗會面，他向前輩脫帽致意、鞠躬，短暫交談後恢復熱身，全力備戰季後賽二刀流。

道奇 羅伯茲

MLB／鄧愷威享受美國棒球文化氛圍 最愛兩大頂尖強投

效力舊金山巨人隊的旅美台灣投手鄧愷威，今天（28日）登上美國棒球自媒體「Bat Boys」，他在鏡頭前受訪談到在美國打拼的感受，鄧愷威表示，職業與在台灣學生時期有很大的不同，此外，他也分享自己從高中時期的目標就一直都是旅美。

MLB／守護者再見觸身球闖進季後賽 太空人打到一半遭淘汰

守護者隊菜鳥內野手凱弗斯（C.J. Kayfus），今天對遊騎兵隊之戰9局下獲得再見觸身球，守護者終場以3：2獲勝，搶下...

MLB／道奇教頭安排大谷翔平休1天 史瓦柏幾乎確定國聯雙冠王

道奇隊作客西雅圖再戰水手隊，大谷翔平今天確定休息，明天例行賽最後一戰再上，連續3季全壘打王（前年天使隊44轟、去年道奇5...

MLB／賈吉第53轟出爐、打擊王到手 菅野最後一戰挨3轟吞敗

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對金鶯隊之戰又開轟，1局下從菅野智之的手中轟出陽春砲，本季第53轟攻下全...

MLB／老虎連兩年晉級季後賽 例行賽最後一戰拚分區冠軍

例行賽倒數第2天，老虎隊在波士頓芬威球場以2：1擊敗紅襪隊，確定連續兩年晉級季後賽，明天對紅襪最後一戰，還有機會爭取美聯...

MLB／大谷翔平連兩季50轟20盜史上唯一 道奇車輪戰險勝水手

道奇隊今天啟動牛棚車輪戰，佐佐木朗希照賽前設定本季第2度中繼登板、1局2K無失分，大谷翔平則是跑出本季第20次盜壘，連兩...

