MLB／道奇教頭安排大谷翔平休1天 史瓦柏幾乎確定國聯雙冠王
道奇隊作客西雅圖再戰水手隊，大谷翔平今天確定休息，明天例行賽最後一戰再上，連續3季全壘打王（前年天使隊44轟、去年道奇54轟）應該沒有太大機會，將由費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）勝出。
例行賽倒數第2戰，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）安排艾德曼（Tommy Edman）擔任第1棒指定打者，讓大谷休息1天； 羅伯茲透露，賽前和大谷聊過此事，希望給艾德曼多一點打席，大谷也同意，強調尊重他的安排。
費城人今天在主場以0：5不敵雙城隊，史瓦柏4次打數掛零、吞下兩次三振，本季56支全壘打仍居國聯第1，領先大谷兩支，打點132分更是大聯盟最猛，幾乎確定國聯雙冠王到手。
大谷今天也不會代打，確定整場比賽休息，羅伯茲被問到大谷挑戰國聯全壘打王之事，他說：「大谷並不在意，但他會成為國聯MVP。」
大谷賽前也和名人堂名將鈴木一朗會面，他向前輩脫帽致意、鞠躬，短暫交談後恢復熱身，全力備戰季後賽二刀流。
