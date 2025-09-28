MLB／賈吉第53轟出爐、打擊王到手 菅野最後一戰挨3轟吞敗

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對金鶯隊之戰又開轟，1局下從菅野智之的手中轟出陽春砲，本季第53轟攻下全場第1分，幫助洋基一路領先到比賽結束，以6：1獲勝，目前戰績93勝68敗在美聯東區和藍鳥隊並列領先，明天例行賽最後一戰決定冠軍。

藍鳥今天以5：1擊敗光芒隊，最近3連勝，洋基更是拚出7連勝，兩隊打完161場例行賽戰績相同，明天如果還是一樣，藍鳥因為例行賽對戰13場8勝5敗，將獲分區冠軍，也是季後賽美聯頭號種子。

賈吉今天1局下面對菅野，逮中82英里橫掃球，轟成中左外野方向陽春砲，連兩天開轟、也是近4戰第4轟，成為致勝一擊。

賈吉此役4打數2安打、攻下3分打點，本季打擊率3成31穩居大聯盟第1，確定奪下生涯10年首座美聯打擊王，和水手捕手羅利（Cal Raleigh）的MVP之爭成為季後焦點。

史丹頓（Giancarlo Stanton）2局下轟出陽春砲，生涯第453支全壘打出爐，獨居大聯盟史上第40名，麥馬翰（Ryan McMahon）同一局追加陽春砲；菅野本季最後一次出賽，只投4.1局退場，被揮出5支安打包括3支全壘打，失4分吞敗，大聯盟生涯首季10勝10敗、防禦率4.64。

賈吉、史丹頓連續兩天同場開轟，也是生涯第59次（包括季後賽），洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「這兩人改變比賽。」

洋基24歲菜鳥投手斯萊特勒（Cam Schlittler）今天先發7局，只被揮出2支安打，飆出9次三振，讓金鶯打線掛零，生涯首季4勝3敗、防禦率2.96收工。 　

