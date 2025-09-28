MLB／老虎連兩年晉級季後賽 例行賽最後一戰拚分區冠軍

例行賽倒數第2天，老虎隊在波士頓芬威球場以2：1擊敗紅襪隊，確定連續兩年晉級季後賽，明天對紅襪最後一戰，還有機會爭取美聯中區冠軍。

老虎今天打完前4局0：1落後，5局上2出局滿壘時，瓊斯（Jahmai Jones）關鍵安打攻下兩分打點逆轉戰局，至少保住美聯外卡晉級季後賽。

老虎隊還有機會爭取美聯中區冠軍。 美聯社

老虎7月一度在美聯中區領先14場勝差，9月12日仍有9.5場優勢，接下來14場比賽輸掉12場，遭守護者隊追平，目前戰績87勝74敗在美聯中區排名第1；至於守護者7月8日在分區排名第4，落後老虎達15.5勝差，9月瘋狂追趕，一度拚出10連勝，仍有機會爭取分區冠軍。

紅襪昨天搶到季後賽門票，老虎不到24小時跟進，美聯最後一席將由守護者、太空人隊相爭，目前守護者保有優勢。