快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／申皓瑋是你？李政厚守備「鬧烏龍」 送球給觀眾後才知記錯出局數

聯合新聞網／ 綜合外電報導
李政厚記錯出局數守備鬧烏龍。圖截自影片
李政厚記錯出局數守備鬧烏龍。圖截自影片

富邦悍將的申皓瑋一直都有記錯出局數的「傳統」，沒想到這樣的離譜守備也發生在大聯盟！

舊金山巨人韓籍外野手李政厚今天在對落磯一戰中，雖然火力全開單場敲出3支安打，但卻在守備時發生罕見烏龍，誤以為完成3人出局，帥氣將球直接丟進觀眾席，結果讓對手白白多進壘包。

比賽來到8局上，落磯1出局一壘有人，古德曼（Hunter Goodman）擊出中外野飛球，李政厚順利接殺後，卻誤認已經三人出局，竟轉身把球高拋進觀眾席準備回休息區。實際上當時只是第2個人出局，結果這樣的烏龍直接奉送對方壘包。李政厚當下愣住後還比出兩人出局手勢向隊友確認，表情頗為難堪尷尬。

所幸投手佩格羅（Joel Peguero）隨後飆出三振，成功止血，未讓這次意外轉化為失分。

雖然在守備端發生低級失誤，李政厚的打擊手感仍舊火燙，首打席敲出本季第12支三壘打，追平鈴木一朗（Ichiro Suzuki）保持的亞洲球員單季紀錄，最終繳出3安猛打賞，賽季打擊率提升至.264，巨人也以6比3獲勝。

觀眾 舊金山 成功

相關新聞

MLB／佐佐木朗希鬼之指叉三振60轟強打 大聯盟官方驚呼「太噁心」

繼前一場對響尾蛇中繼飆速好投之後，道奇日籍投手佐佐木朗希又在今天對戰西雅圖水手的投手車輪戰中，第7局登板救援，他主投1局，被擊出1安打，送出2次三振，成功守住領先，連續第2場比賽繳出優質中繼內容，成了

MLB／申皓瑋是你？李政厚守備「鬧烏龍」 送球給觀眾後才知記錯出局數

富邦悍將的申皓瑋一直都有記錯出局數的「傳統」，沒想到這樣的離譜守備也發生在大聯盟！ 舊金山巨人韓籍外野手李政厚今天在對落磯一戰中，雖然火力全開單場敲出3支安打，但卻在守備時發生罕見烏龍，誤以為完

MLB／「綠色怪物版球衣」助紅襪重返季後賽？克羅謝：你知道意味著什麼

波士頓紅襪今（27日）在9局下靠著新星外野新星拉菲拉（Ceddanne Rafaela）再見三壘安打，以4：3氣走老虎，繼2021年後相隔4年重返季後賽行列，正式鎖定季後賽門票。 關鍵時刻發生在

MLB／ 外卡前景告急！大都會連環失誤吞敗 教頭無奈：把自己逼到這個位置

今（27日）紐約大都會以2：6輸給邁阿密馬林魚隊，再加上紅人以3：1擊敗釀酒人，導致大都會失去了國聯外卡最後席次的主動權。總教練門多薩（Carlos Mendoza） 賽後也無奈表示，「我們把自己逼到

MLB／佐佐木朗希生涯首次「中1日」道奇教頭：控球恢復日職時期水準

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希再度中繼登板，面對水手隊，飆出2次三振，其中一次賞給60轟重砲羅利（Cal Raleigh），道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）盛讚，「朗希真的太出色了！」

MLB／紅人取代大都會登國聯外卡第3 響尾蛇確定被淘汰

國家聯盟第3張外卡競爭激烈，大都會隊今天以2：6輸給馬林魚隊；反觀紅人隊以3：1戰勝釀酒人隊。目前紅人與大都會都是82勝78敗，紅人有對戰優勢，因此登上外卡第3。另外響尾蛇隊今天不敵教士隊後，也確定無

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。