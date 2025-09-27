MLB／申皓瑋是你？李政厚守備「鬧烏龍」 送球給觀眾後才知記錯出局數

富邦悍將的申皓瑋一直都有記錯出局數的「傳統」，沒想到這樣的離譜守備也發生在大聯盟！

舊金山巨人韓籍外野手李政厚今天在對落磯一戰中，雖然火力全開單場敲出3支安打，但卻在守備時發生罕見烏龍，誤以為完成3人出局，帥氣將球直接丟進觀眾席，結果讓對手白白多進壘包。

比賽來到8局上，落磯1出局一壘有人，古德曼（Hunter Goodman）擊出中外野飛球，李政厚順利接殺後，卻誤認已經三人出局，竟轉身把球高拋進觀眾席準備回休息區。實際上當時只是第2個人出局，結果這樣的烏龍直接奉送對方壘包。李政厚當下愣住後還比出兩人出局手勢向隊友確認，表情頗為難堪尷尬。

Jung Hoo Lee forgot how many outs there were and threw the ball into the stands, allowing the runner on first to advance to third pic.twitter.com/ErvFIQLsRy — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2025年9月27日

所幸投手佩格羅（Joel Peguero）隨後飆出三振，成功止血，未讓這次意外轉化為失分。

雖然在守備端發生低級失誤，李政厚的打擊手感仍舊火燙，首打席敲出本季第12支三壘打，追平鈴木一朗（Ichiro Suzuki）保持的亞洲球員單季紀錄，最終繳出3安猛打賞，賽季打擊率提升至.264，巨人也以6比3獲勝。