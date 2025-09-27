聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／申皓瑋是你？李政厚守備「鬧烏龍」 送球給觀眾後才知記錯出局數
富邦悍將的申皓瑋一直都有記錯出局數的「傳統」，沒想到這樣的離譜守備也發生在大聯盟！
舊金山巨人韓籍外野手李政厚今天在對落磯一戰中，雖然火力全開單場敲出3支安打，但卻在守備時發生罕見烏龍，誤以為完成3人出局，帥氣將球直接丟進觀眾席，結果讓對手白白多進壘包。
比賽來到8局上，落磯1出局一壘有人，古德曼（Hunter Goodman）擊出中外野飛球，李政厚順利接殺後，卻誤認已經三人出局，竟轉身把球高拋進觀眾席準備回休息區。實際上當時只是第2個人出局，結果這樣的烏龍直接奉送對方壘包。李政厚當下愣住後還比出兩人出局手勢向隊友確認，表情頗為難堪尷尬。
所幸投手佩格羅（Joel Peguero）隨後飆出三振，成功止血，未讓這次意外轉化為失分。
雖然在守備端發生低級失誤，李政厚的打擊手感仍舊火燙，首打席敲出本季第12支三壘打，追平鈴木一朗（Ichiro Suzuki）保持的亞洲球員單季紀錄，最終繳出3安猛打賞，賽季打擊率提升至.264，巨人也以6比3獲勝。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言