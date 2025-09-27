MLB／「綠色怪物版球衣」助紅襪重返季後賽？克羅謝：你知道意味著什麼

波士頓紅襪今（27日）在9局下靠著新星外野新星拉菲拉（Ceddanne Rafaela）再見三壘安打，以4：3氣走老虎，繼2021年後相隔4年重返季後賽行列，正式鎖定季後賽門票。

關鍵時刻發生在九局下半，一出局、一壘有人時，拉菲拉在1好球的情況下鎖定直球，掃出中外野深遠飛球。老虎中外野手米道斯（Parker Meadows）雖然躍起撲救，卻未能接住，壘上的岡薩雷斯（Romy Gonzalez）即時跑回再見分。紅襪全隊瞬間衝出休息區，與隊友熱烈慶祝。

CEDDANNE RAFAELA SENDS THE RED SOX TO THE POSTSEASON pic.twitter.com/g5AxzSzjjA — Barstool Sports (@barstoolsports) 2025年9月27日

這場勝利讓紅襪戰績提升至88勝72敗，在美聯外卡爭奪戰中領先老虎兩場、領先太空人3場，提前鎖定季後賽席次。他們將在外卡系列賽客場出戰，對手可能是洋基、藍鳥、守護者或老虎。

「最重要的是，我們進了！今晚先盡情慶祝，明天再來看我們的狀況。」紅襪總教練柯拉（Alex Cora）在賽後於辦公室表示。

「我們必須確保投手群在下周狀態完美。」柯拉補充道。因紅襪能提前兩場確定晉級，意味著能調整投手輪值，預定周一先發的吉歐里托（Lucas Giolito） 將被保留下來，準備在外卡系列賽第二戰先發。

紅襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet） 預計在外卡首戰登板，他強調自己並未考慮其他情況，「我沒有想過輸球。我專注在今天的比賽，控制我們能掌控的事情。」

紅襪自2018年世界大賽奪冠後，僅在2021年打進過美聯冠軍賽。近三年連續錯過季後賽。柯拉在賽後更對全隊喊話：「我們不是為162場例行賽而來，我們是要奪下世界大賽冠軍！」

紅襪繼2021年後相隔4年重返季後賽行列。 美聯社

全場爆滿的芬威球場瞬間淹沒在歡呼聲中，球員們換上「October Baseball」紀念T恤在綠色怪物前合影，隨後回到休息室戴上護目鏡，再度展開香檳與啤酒浴的狂歡。

值得一提的是，根據《Elias運動局》數據指出，這是紅襪至少百年來首次以再見勝利方式鎖定季後賽資格。此外，本季紅襪在穿著綠色怪物版球衣出賽的6場比賽，全部都是以再見勝利作收。

克羅謝對此笑說，「我告訴大家，今天穿上綠色球衣，你知道這意味著什麼，拉菲拉果然做到了。」