快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

MLB／「綠色怪物版球衣」助紅襪重返季後賽？克羅謝：你知道意味著什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
本季紅襪在穿著綠色怪物版球衣出賽的六場比賽，全部都是以再見勝利作收。 法新社
本季紅襪在穿著綠色怪物版球衣出賽的六場比賽，全部都是以再見勝利作收。 法新社

波士頓紅襪今（27日）在9局下靠著新星外野新星拉菲拉（Ceddanne Rafaela）再見三壘安打，以4：3氣走老虎，繼2021年後相隔4年重返季後賽行列，正式鎖定季後賽門票。

關鍵時刻發生在九局下半，一出局、一壘有人時，拉菲拉在1好球的情況下鎖定直球，掃出中外野深遠飛球。老虎中外野手米道斯（Parker Meadows）雖然躍起撲救，卻未能接住，壘上的岡薩雷斯（Romy Gonzalez）即時跑回再見分。紅襪全隊瞬間衝出休息區，與隊友熱烈慶祝。

這場勝利讓紅襪戰績提升至88勝72敗，在美聯外卡爭奪戰中領先老虎兩場、領先太空人3場，提前鎖定季後賽席次。他們將在外卡系列賽客場出戰，對手可能是洋基藍鳥守護者或老虎。

「最重要的是，我們進了！今晚先盡情慶祝，明天再來看我們的狀況。」紅襪總教練柯拉（Alex Cora）在賽後於辦公室表示。

「我們必須確保投手群在下周狀態完美。」柯拉補充道。因紅襪能提前兩場確定晉級，意味著能調整投手輪值，預定周一先發的吉歐里托（Lucas Giolito） 將被保留下來，準備在外卡系列賽第二戰先發。

紅襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet） 預計在外卡首戰登板，他強調自己並未考慮其他情況，「我沒有想過輸球。我專注在今天的比賽，控制我們能掌控的事情。」

紅襪自2018年世界大賽奪冠後，僅在2021年打進過美聯冠軍賽。近三年連續錯過季後賽。柯拉在賽後更對全隊喊話：「我們不是為162場例行賽而來，我們是要奪下世界大賽冠軍！」

紅襪繼2021年後相隔4年重返季後賽行列。 美聯社
紅襪繼2021年後相隔4年重返季後賽行列。 美聯社

全場爆滿的芬威球場瞬間淹沒在歡呼聲中，球員們換上「October Baseball」紀念T恤在綠色怪物前合影，隨後回到休息室戴上護目鏡，再度展開香檳與啤酒浴的狂歡。

值得一提的是，根據《Elias運動局》數據指出，這是紅襪至少百年來首次以再見勝利方式鎖定季後賽資格。此外，本季紅襪在穿著綠色怪物版球衣出賽的6場比賽，全部都是以再見勝利作收。

克羅謝對此笑說，「我告訴大家，今天穿上綠色球衣，你知道這意味著什麼，拉菲拉果然做到了。」

老虎 克羅謝 洋基 守護者 藍鳥 Crochet 世界大賽 紅襪

相關新聞

MLB／佐佐木朗希鬼之指叉三振60轟強打 大聯盟官方驚呼「太噁心」

繼前一場對響尾蛇中繼飆速好投之後，道奇日籍投手佐佐木朗希又在今天對戰西雅圖水手的投手車輪戰中，第7局登板救援，他主投1局，被擊出1安打，送出2次三振，成功守住領先，連續第2場比賽繳出優質中繼內容，成了

MLB／申皓瑋是你？李政厚守備「鬧烏龍」 送球給觀眾後才知記錯出局數

富邦悍將的申皓瑋一直都有記錯出局數的「傳統」，沒想到這樣的離譜守備也發生在大聯盟！ 舊金山巨人韓籍外野手李政厚今天在對落磯一戰中，雖然火力全開單場敲出3支安打，但卻在守備時發生罕見烏龍，誤以為完

MLB／「綠色怪物版球衣」助紅襪重返季後賽？克羅謝：你知道意味著什麼

波士頓紅襪今（27日）在9局下靠著新星外野新星拉菲拉（Ceddanne Rafaela）再見三壘安打，以4：3氣走老虎，繼2021年後相隔4年重返季後賽行列，正式鎖定季後賽門票。 關鍵時刻發生在

MLB／ 外卡前景告急！大都會連環失誤吞敗 教頭無奈：把自己逼到這個位置

今（27日）紐約大都會以2：6輸給邁阿密馬林魚隊，再加上紅人以3：1擊敗釀酒人，導致大都會失去了國聯外卡最後席次的主動權。總教練門多薩（Carlos Mendoza） 賽後也無奈表示，「我們把自己逼到

MLB／佐佐木朗希生涯首次「中1日」道奇教頭：控球恢復日職時期水準

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希再度中繼登板，面對水手隊，飆出2次三振，其中一次賞給60轟重砲羅利（Cal Raleigh），道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）盛讚，「朗希真的太出色了！」

MLB／紅人取代大都會登國聯外卡第3 響尾蛇確定被淘汰

國家聯盟第3張外卡競爭激烈，大都會隊今天以2：6輸給馬林魚隊；反觀紅人隊以3：1戰勝釀酒人隊。目前紅人與大都會都是82勝78敗，紅人有對戰優勢，因此登上外卡第3。另外響尾蛇隊今天不敵教士隊後，也確定無

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。