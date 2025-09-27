快訊

MLB／佐佐木朗希生涯首次「中1日」道奇教頭：控球恢復日職時期水準

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希再度中繼登板，面對水手隊，飆出2次三振，其中一次賞給60轟重砲羅利（Cal Raleigh），道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）盛讚，「朗希真的太出色了！」

羅伯茲特別提到，這是朗希職業生涯首次休息一天後登板，「我完全不覺得他的球威有下滑。雖然被敲出安打，但之後表現完全符合我們的期待，讓人很興奮，對球隊來說也是很棒的表現。」

朗希與60轟重砲羅利強強對決，最終朗希飆出三振，羅伯茲直言，「那是我最想看到的對決之一。朗希的球速依然非常快，指叉球表現也很出色。」

朗希被譽為道奇牛棚救世祖，羅伯茲表示，「他的控球已經恢復至日職時期的水準，像變了一個人。」羅伯茲強調，朗希將會是道奇隊季後賽的關鍵戰力。

佐佐木朗希 道奇

