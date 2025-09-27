MLB／ 外卡前景告急！大都會連環失誤吞敗 教頭無奈：把自己逼到這個位置

今（27日）紐約大都會以2：6輸給邁阿密馬林魚隊，再加上紅人以3：1擊敗釀酒人，導致大都會失去了國聯外卡最後席次的主動權。總教練門多薩（Carlos Mendoza） 賽後也無奈表示，「我們把自己逼到這個位置。」

比賽轉折出現在5局下。大都會在2：0領先時，先發新秀投手史普洛特（Brandon Sproat）被連續擊出安打追平比分，隨後守備更接連出包，讓馬林魚單局灌進6分。

當時「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）接到滾地球後，選擇保守抓一個出局數，但下一棒卻未能將球處理乾淨，讓馬林魚反超。隨後大都會換上牛棚投手索托（Gregory Soto），卻沒有注意壘上跑者拉米瑞茲（Agustin Ramirez），被對方連續盜上二、三壘，接著一支安打送回分數。隨後諾比（Connor Norby）再補上一發兩分砲，徹底逆轉戰局。

「速球整場比賽其實都有效，但那個半局他們連續找到球心。這是必須學習的課題……無論何時都要專注，他們把安打串在一起，而比賽結果就沒有照我這邊走，這就是棒球。」史普洛特賽後說道。

史普洛特最終投4.2局，用球數僅61球，被敲4分責失、送出2次三振，是他9月大聯盟初體驗中的最慘一役。他整個月累積4場先發，防禦率4.79、WHIP1.21。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza） 賽後無奈表示，「我們一直在犯這些錯誤，這正在讓我們輸掉比賽。為什麼都九月了還沒修正？這是個好問題，這在我、在我們所有人身上。我們繼續犯相同的錯誤，代價就是比賽。我們把自己逼到這個位置。接下來兩場我們必須全力以赴。」

進攻端大都會也未能把握，全場得點圈10打數僅1安，留下7名殘壘，「面對頂級投手時，必須把握機會。」門多薩補充道。

阿隆索則對自己的守備處理仍感到遺憾，也肯定了馬林魚前國聯塞揚獎投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）的表現，「如果我把球接得更乾淨，我會選擇傳本壘。雖然拿到一個出局數很重要，但我還是希望能阻止那分到手。」、「他是王牌，做了王牌該做的事。他鎖定我們，而我們在守備端又掉了6分，這很致命。」

「好在一切還沒結束，希望明天能贏球，把今天拋在腦後。」阿隆索補充道。

目前大都會與紅人戰績相同，但由於紅人握有對戰優勢，大都會必須在最後兩戰至少比紅人多贏1場，才能搶下季後賽門票。

大都會將在明日派出霍姆斯（Clay Holmes）先發，力拚延續季後賽生機。