MLB／佐佐木朗希鬼之指叉三振60轟強打 大聯盟官方驚呼「太噁心」

繼前一場對響尾蛇中繼飆速好投之後，道奇日籍投手佐佐木朗希又在今天對戰西雅圖水手的投手車輪戰中，第7局登板救援，他主投1局，被擊出1安打，送出2次三振，成功守住領先，連續第2場比賽繳出優質中繼內容，成了牛棚的定心丸。

佐佐木朗希一上場先製造三壘方向滾地出局，隨後用99英哩（約159公里）速球三振了楊恩（Cole Young）；儘管隨後被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出二壘安打，但面對60轟全壘打王羅利（Cal Raleigh），佐佐木朗希連3顆招牌指叉球演出霸氣三振，指叉球犀利程度就連大聯盟官方X都用「噁心（Nasty）」來形容。

Roki Sasaki strikes out Cal Raleigh with 3 NASTY splitters 😳 pic.twitter.com/j3abv9wIKo — MLB (@MLB) 2025年9月27日

道奇捕手洛維特（Ben Rortvedt）賽後透露與羅利的對決。「羅利是一個積極揮棒的打者，朗希選擇用自己最好的球路來決勝。好的指叉球即使落在好球帶外也能製造空揮，他今天投得非常犀利。在關鍵時刻，必須用最強的武器去應戰。」

談到佐佐木朗希的招牌指叉球，洛維特更是大力稱讚。「這顆球是我接過的球裡面最棒的之一。好的指叉球本來就不好接，更別說打者要擊中就更困難了。」

佐佐木朗希此役的四縫線速球最快飆到99.8英里（約160.6公里），搭配指叉球形成極大壓制力。特別是12顆球之中有高達11球是好球，展現絕佳控球水準。

賽後，美國運動媒體《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）更直言：「道奇應該讓朗希去投第9局。」雖然佐佐木朗希目前仍缺乏關門經驗，但從投球內容來看，他已展現出擔任終結者的潛質。