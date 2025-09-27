快訊

距300公尺！中央地方各設「救災大腦」 中央：台南也是、不要糾結

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

獨／清泉崗女士官遭「經國號戰機吸入削頭」喪命 檢方查無犯罪事證簽結

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／紅人取代大都會登國聯外卡第3 響尾蛇確定被淘汰

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人隊登上外卡第3。 美聯社
紅人隊登上外卡第3。 美聯社

國家聯盟第3張外卡競爭激烈，大都會隊今天以2：6輸給馬林魚隊；反觀紅人隊以3：1戰勝釀酒人隊。目前紅人與大都會都是82勝78敗，紅人有對戰優勢，因此登上外卡第3。另外響尾蛇隊今天不敵教士隊後，也確定無緣季後賽。

三隊都只剩2場比賽，目前大都會和紅人都是82勝78敗，響尾蛇80勝80敗，如果最後三隊都是82勝82敗，紅人會憑藉對戰優勢晉級，因此響尾蛇確定無緣季後賽。

紅人本季對大都會有4勝2敗優勢，因此如果雙方戰績相同，將由紅人拿下外卡第3。

紅人今天靠著里特爾（Zack Littell）4.1局失1分，加上4名牛棚投手合力封鎖釀酒人打線。

牛棚主將桑提蘭（Tony Santillan）堪稱「天天系列」，本季出賽80場國聯最多，連續3場登板的他表示，「我們大家都會互相打氣，當一個人投出好的一局，另一個人就會想投得更好，至少要跟上。我們這群人有點瘋，大家永遠都準備好上場，不管輪到誰都一樣。」

紅人 大都會 響尾蛇

相關新聞

MLB／佐佐木朗希鬼之指叉三振60轟強打 大聯盟官方驚呼「太噁心」

繼前一場對響尾蛇中繼飆速好投之後，道奇日籍投手佐佐木朗希又在今天對戰西雅圖水手的投手車輪戰中，第7局登板救援，他主投1局，被擊出1安打，送出2次三振，成功守住領先，連續第2場比賽繳出優質中繼內容，成了

MLB／大谷翔平連兩季50轟20盜史上唯一 道奇車輪戰險勝水手

道奇隊今天啟動牛棚車輪戰，佐佐木朗希照賽前設定本季第2度中繼登板、1局2K無失分，大谷翔平則是跑出本季第20次盜壘，連兩...

MLB／紅人取代大都會登國聯外卡第3 響尾蛇確定被淘汰

國家聯盟第3張外卡競爭激烈，大都會隊今天以2：6輸給馬林魚隊；反觀紅人隊以3：1戰勝釀酒人隊。目前紅人與大都會都是82勝78敗，紅人有對戰優勢，因此登上外卡第3。另外響尾蛇隊今天不敵教士隊後，也確定無

MLB／拉菲拉再見三壘安打伏虎 紅襪自2021年後再闖季後賽

紅襪隊好手拉菲拉（Ceddanne Rafaela）一支打到中外野全壘打牆上的三壘安打，讓芬威球場氣氛沸騰，紅襪隊以4：

MLB／賈吉第52轟+怪力男雙響砲 洋基和藍鳥都贏戰績仍相同

洋基隊今天靠著賈吉（Aaron Judge）本季第52轟，加上「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）雙響砲，以8：4擊敗金鶯隊。不過藍鳥隊也以4：2險勝光芒隊，雙方戰績仍相同，藍鳥以對

MLB／大谷翔平3連霸球衣銷售榜 人氣直追當年洋基隊長基特

美國職棒球季尾聲，大聯盟公布球衣銷售排行榜，日本球星大谷翔平連續3年稱霸榜首，人氣直追當年洋基隊長吉特（Derek Je...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。