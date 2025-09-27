聽新聞
MLB／紅人取代大都會登國聯外卡第3 響尾蛇確定被淘汰
國家聯盟第3張外卡競爭激烈，大都會隊今天以2：6輸給馬林魚隊；反觀紅人隊以3：1戰勝釀酒人隊。目前紅人與大都會都是82勝78敗，紅人有對戰優勢，因此登上外卡第3。另外響尾蛇隊今天不敵教士隊後，也確定無緣季後賽。
三隊都只剩2場比賽，目前大都會和紅人都是82勝78敗，響尾蛇80勝80敗，如果最後三隊都是82勝82敗，紅人會憑藉對戰優勢晉級，因此響尾蛇確定無緣季後賽。
紅人本季對大都會有4勝2敗優勢，因此如果雙方戰績相同，將由紅人拿下外卡第3。
紅人今天靠著里特爾（Zack Littell）4.1局失1分，加上4名牛棚投手合力封鎖釀酒人打線。
牛棚主將桑提蘭（Tony Santillan）堪稱「天天系列」，本季出賽80場國聯最多，連續3場登板的他表示，「我們大家都會互相打氣，當一個人投出好的一局，另一個人就會想投得更好，至少要跟上。我們這群人有點瘋，大家永遠都準備好上場，不管輪到誰都一樣。」
