聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平連兩年達成50轟20盜。 美聯社
道奇隊今天啟動牛棚車輪戰，佐佐木朗希照賽前設定本季第2度中繼登板、1局2K無失分，大谷翔平則是跑出本季第20次盜壘，連兩季「50轟、20盜」成為史上第一人，道奇隊3：2險勝水手隊。

大谷翔平今天3打數未敲安，首打席被三振後，3局上選到四壞保送延續連30場上壘，而隨後更成功盜上二壘，達成單季20盜，而後面2打數都敲出飛球出局。

大聯盟史上單季50轟、20盜的打者僅5人，大谷翔平唯一達陣2次，今年54轟20盜之外，去年是54轟59盜，另外分別有2007年A-Rod（Alex Rodriguez）54轟24盜、1955年梅斯（Willie Mays）51轟24盜、1996年安德森（Brady Anderson）50轟21盜、1998年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）56轟20盜。

而道奇打線面對開賽0：1的落後，赫南德茲（Enrique Hernandez）在3局上敲出兩分砲逆轉，6局上魯辛（Dalton Rushing）的適時安打超前比數。

大谷翔平沒開轟仍寫紀錄。 美聯社
大谷翔平沒開轟仍寫紀錄。 美聯社

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）僅投1局退場，雖然單局3K不過中間夾雜安打、暴投、失誤丟掉1分，後面靠牛棚接力完成比賽。

轉型牛棚的佐佐木朗希在7局下登板，用滾地球、三振製造2個出局數後，被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出二壘安打，但成功三振掉60轟打者羅利（Cal Raleigh）化解危機。

道奇隊在8局下丟掉1分，9局下再次將球交到史考特（Tanner Scott）手中，雖然兩出局後被羅利敲出二壘安打，隨後因故意四壞、觸身球形成滿壘，但仍成功三振守住危機。

道奇 佐佐木朗希

相關新聞

MLB／大谷翔平連兩季50轟20盜史上唯一 道奇車輪戰險勝水手

道奇隊今天啟動牛棚車輪戰，佐佐木朗希照賽前設定本季第2度中繼登板、1局2K無失分，大谷翔平則是跑出本季第20次盜壘，連兩...

MLB／拉菲拉再見三壘安打伏虎 紅襪自2021年後再闖季後賽

紅襪隊好手拉菲拉（Ceddanne Rafaela）一支打到中外野全壘打牆上的三壘安打，讓芬威球場氣氛沸騰，紅襪隊以4：

MLB／賈吉第52轟+怪力男雙響砲 洋基和藍鳥都贏戰績仍相同

洋基隊今天靠著賈吉（Aaron Judge）本季第52轟，加上「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）雙響砲，以8：4擊敗金鶯隊。不過藍鳥隊也以4：2險勝光芒隊，雙方戰績仍相同，藍鳥以對

MLB／大谷翔平3連霸球衣銷售榜 人氣直追當年洋基隊長基特

美國職棒球季尾聲，大聯盟公布球衣銷售排行榜，日本球星大谷翔平連續3年稱霸榜首，人氣直追當年洋基隊長吉特（Derek Je...

MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

小熊隊今天以12：1打爆紅雀隊，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、日籍強打鈴木誠也同場敲出本季第30轟...

MLB／再一次奪冠！是大谷翔平的點播嗎？道奇響起「平成經典曲」

道奇比賽前的打擊練習期間，球員們在休息區後方的訓練室聽到熟悉的旋律，日本經典樂團Mr.Children的名曲《HANABI》震耳欲聾地響起。 日本媒體報導，據球隊首席防護員艾伯特（Thomas

