MLB／大谷翔平連兩季50轟20盜史上唯一 道奇車輪戰險勝水手

道奇隊今天啟動牛棚車輪戰，佐佐木朗希照賽前設定本季第2度中繼登板、1局2K無失分，大谷翔平則是跑出本季第20次盜壘，連兩季「50轟、20盜」成為史上第一人，道奇隊3：2險勝水手隊。

大谷翔平今天3打數未敲安，首打席被三振後，3局上選到四壞保送延續連30場上壘，而隨後更成功盜上二壘，達成單季20盜，而後面2打數都敲出飛球出局。

大聯盟史上單季50轟、20盜的打者僅5人，大谷翔平唯一達陣2次，今年54轟20盜之外，去年是54轟59盜，另外分別有2007年A-Rod（Alex Rodriguez）54轟24盜、1955年梅斯（Willie Mays）51轟24盜、1996年安德森（Brady Anderson）50轟21盜、1998年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）56轟20盜。

而道奇打線面對開賽0：1的落後，赫南德茲（Enrique Hernandez）在3局上敲出兩分砲逆轉，6局上魯辛（Dalton Rushing）的適時安打超前比數。

大谷翔平沒開轟仍寫紀錄。 美聯社

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）僅投1局退場，雖然單局3K不過中間夾雜安打、暴投、失誤丟掉1分，後面靠牛棚接力完成比賽。

轉型牛棚的佐佐木朗希在7局下登板，用滾地球、三振製造2個出局數後，被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出二壘安打，但成功三振掉60轟打者羅利（Cal Raleigh）化解危機。

道奇隊在8局下丟掉1分，9局下再次將球交到史考特（Tanner Scott）手中，雖然兩出局後被羅利敲出二壘安打，隨後因故意四壞、觸身球形成滿壘，但仍成功三振守住危機。