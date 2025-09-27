聽新聞
MLB／賈吉第52轟+怪力男雙響砲 洋基和藍鳥都贏戰績仍相同
洋基隊今天靠著賈吉（Aaron Judge）本季第52轟，加上「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）雙響砲，以8：4擊敗金鶯隊。不過藍鳥隊也以4：2險勝光芒隊，雙方戰績仍相同，藍鳥以對戰優勢暫居美聯東區龍頭。
史丹頓首局就敲出2分砲，幫助洋基先馳得點，這是洋基今年第48支首局全壘打，刷新大聯盟單季首局全壘打紀錄。
金鶯威斯柏格（Jordan Westburg）3局上敲出逆轉3分砲，但3局下賈吉回敬逆轉2分砲，隨後史丹頓再炸裂2分砲，史丹頓生涯累積452轟，追平紅襪名人堂球星雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski），並列史上第40，洋基取得6：3領先。
雖然金鶯6局上追回1分，但洋基6、7局再各添1分，終場以8：4拿下勝利。藍鳥今天也以4：2擊退光芒，藍鳥與洋基都是92勝68敗，藍鳥以對戰優勢暫居美東第1。
