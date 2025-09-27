MLB／拉菲拉再見三壘安打伏虎 紅襪自2021年後再闖季後賽

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅襪自2021年以來首次晉級季後賽。截圖自紅襪X
紅襪自2021年以來首次晉級季後賽。截圖自紅襪X

紅襪隊好手拉菲拉（Ceddanne Rafaela）一支打到中外野全壘打牆上的三壘安打，讓芬威球場氣氛沸騰，紅襪隊以4：3逆轉擊敗老虎隊後，自2021年以來首次晉級季後賽。

9局下1出局的平手時刻，岡薩雷斯（Romy Gonzalez）先從康利（Tommy Kahnle）手中敲出安打上壘，接著就是拉菲拉，將一顆87英哩的變速球扛到中外野，擊球初速100.4英哩、飛行距離396英呎，形成三壘安打讓岡薩雷斯跑回超前分。

紅襪隊原本在4局上一口氣丟掉3分，但打線不斷追加分數，8局下納瓦茲（Carlos Narvaez）敲安後由伊頓（Nate Eaton）代跑，不僅成功盜上二壘還造成捕手傳球失誤進佔三壘，接著就是杜蘭（Jarren Duran）的追平安打。

紅襪先發投手哈里森（Kyle Harrison）3局就被敲7支安打、失3分，另有3次保送、6次三振；紅襪隊靠著6位牛棚合力延續勝利機會，9局上查普曼（Aroldis Chapman）用三振化解三壘有人危機，也拿下勝投。

