快訊

最愛國會外交的院長 韓國瑜可能成盧秀燕2028勁敵？

MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

不能上飛機！昆明機場兩旅客10分鐘吃完7斤榴蓮：放屁都是榴蓮味

MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鈴木誠也。 路透
鈴木誠也。 路透

小熊隊今天以12：1打爆紅雀隊，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、日籍強打鈴木誠也同場敲出本季第30轟，鈴木第七局的滿貫砲更讓他本季達到101分打點，成為史上第三位單季30轟、100打點以上的日本選手，跟進松井秀喜大谷翔平的行列。

阿姆斯壯在第4局開砲，兩分砲幫助小熊取得3：0領先；大局底定的攻勢出現在第7局，小熊單局5安打、3四死球保送灌進7分大局，鈴木在滿壘時上場，面對羅伊克洛夫特（Chris Roycroft）的投球，一棒掃出中左外野全壘打牆外，這發滿貫砲讓小熊的領先達到11：1。

阿姆斯壯、鈴木誠也同場完成本季第30轟，加上32轟的布許（Michael Busch)，單隊單季出現3位30轟打者，小熊隊史前一次締造已要追溯到2004年，當時阿魯（Moises Alou）39轟、拉米瑞茲（Aramis Ramirez）36轟、索沙（Sammy Sosa）35轟、德瑞克李（Derrek Lee）32轟。

此外，鈴木誠也本季累積101分打點，也是生涯首度達到三位數，跟進松井秀喜（2004）、大谷翔平（2021、2024、2025），成為史上第三位單季30轟、100打點以上的日籍選手，日籍右打則是第一人，賽後被問到此事，鈴木謙虛回應：「不敢當」。

鈴木誠也 松井秀喜 小熊 大谷翔平

延伸閱讀

中職／親筆寫中文紙條給林培緯 鈴木駿輔遺憾未實現對決夢

MLB／鈴木一朗美國豪宅遭竊案 妻遭胡椒噴霧攻擊死命抵抗

中職／鈴木駿輔指定新莊置物櫃交給他 林培緯揭露觸身球牽起的友情

中職／一度孤獨吃燒肉…鈴木駿輔適應台灣 有載具還中過獎

相關新聞

MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

小熊隊今天以12：1打爆紅雀隊，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、日籍強打鈴木誠也同場敲出本季第30轟...

MLB／大谷翔平3連霸球衣銷售榜 人氣直追當年洋基隊長基特

美國職棒球季尾聲，大聯盟公布球衣銷售排行榜，日本球星大谷翔平連續3年稱霸榜首，人氣直追當年洋基隊長吉特（Derek Je...

MLB／再一次奪冠！是大谷翔平的點播嗎？道奇響起「平成經典曲」

道奇比賽前的打擊練習期間，球員們在休息區後方的訓練室聽到熟悉的旋律，日本經典樂團Mr.Children的名曲《HANABI》震耳欲聾地響起。 日本媒體報導，據球隊首席防護員艾伯特（Thomas

MLB／蘇亞雷斯第49轟助水手不用打外卡賽 再1轟破大聯盟紀錄

水手隊今天在重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）本季第49轟帶領下，以6：2擊敗洛磯隊，確定至少拿下美聯第2佳戰績，不用打外卡系列賽。 蘇亞雷斯首局就敲出2分砲幫助水手先馳得點，第49轟

MLB／大都會林多「30轟30盜」本季第5人 刷新大聯盟紀錄

今天大都會隊游擊手林多（Francisco Lindor）3局上轟出本季第30轟，不僅幫助球隊以8：5擊敗小熊隊，也讓自己成為本季第5位「30轟、30盜」成員。 這是林多生涯第2次達成30轟30

MLB／塞揚熱門史肯斯史上首見問天紀錄 球迷怒吼「放他自由」

匹茲堡海盜王牌投手史肯斯（Paul Skenes）昨日先發對戰辛辛那提紅人，繳出6局4安打無失分、無四壞並送出7次三振的優質內容，賽後防禦率壓低至1.97，WHIP為0.95。然而，他最終以本季10勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。