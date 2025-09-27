MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

小熊隊今天以12：1打爆紅雀隊，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、日籍強打鈴木誠也同場敲出本季第30轟，鈴木第七局的滿貫砲更讓他本季達到101分打點，成為史上第三位單季30轟、100打點以上的日本選手，跟進松井秀喜、大谷翔平的行列。

阿姆斯壯在第4局開砲，兩分砲幫助小熊取得3：0領先；大局底定的攻勢出現在第7局，小熊單局5安打、3四死球保送灌進7分大局，鈴木在滿壘時上場，面對羅伊克洛夫特（Chris Roycroft）的投球，一棒掃出中左外野全壘打牆外，這發滿貫砲讓小熊的領先達到11：1。

阿姆斯壯、鈴木誠也同場完成本季第30轟，加上32轟的布許（Michael Busch)，單隊單季出現3位30轟打者，小熊隊史前一次締造已要追溯到2004年，當時阿魯（Moises Alou）39轟、拉米瑞茲（Aramis Ramirez）36轟、索沙（Sammy Sosa）35轟、德瑞克李（Derrek Lee）32轟。

此外，鈴木誠也本季累積101分打點，也是生涯首度達到三位數，跟進松井秀喜（2004）、大谷翔平（2021、2024、2025），成為史上第三位單季30轟、100打點以上的日籍選手，日籍右打則是第一人，賽後被問到此事，鈴木謙虛回應：「不敢當」。