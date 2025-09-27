MLB／大谷翔平3連霸球衣銷售榜 人氣直追當年洋基隊長基特

美國職棒球季尾聲，大聯盟公布球衣銷售排行榜，道奇隊日本球星大谷翔平連續3年稱霸榜首，人氣直追當年洋基隊長基特（Derek Jeter）。

美國球迷進場看球，穿上喜愛球星的球衣已成傳統，球衣銷售數字反映球星人氣。最近3年，美國最熱銷的棒球衣就屬道奇隊17號的大谷翔平球衣。

例行賽剩下3天、季後賽開打前，大聯盟今天公布今年度球衣銷售榜。榜首大谷翔平連3年稱霸，第2名是紐約洋基隊的賈吉（Aaron Judge），兩人都是年度最有價值球員（MVP）熱門人選。

大谷翔平從2023年開始就是球衣銷售的人氣王，在他之前共有3名球星也曾連3年稱霸球衣銷售榜，包括貝茲（Mookie Betts）、賈吉與基特。

大聯盟從2010年開始，每年列出球衣銷售數字排名，吉特是2010年到2012年榜首，賈吉為2017年到2019年，貝茲是2020年到2022年。

這個排行榜由大聯盟與球員工會商業授權部門共同發布，統計自今年開幕日起，在官方授權平台售出的Nike球衣數量。

以大谷翔平的官方授權球衣為例，在美國官方平台上，不同版本設計款式有不同的價格，最低價約135美元（約新台幣4158元），最高價位的版本接近400美元（約新台幣1萬322元）。

今年的排行榜，道奇球星強勢盤據前幾名，包括第1名大谷翔平，第3名弗里曼（Freddie Freeman）、第4名貝茲、第12名克蕭（Clayton Kershaw）。

大都會隊2大巨星也名列前茅，游擊手林多（Francisco Lindor）、外野手索托（Juan Soto）分占第5名、第6名。