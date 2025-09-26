快訊

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／再一次奪冠！是大谷翔平的點播嗎？道奇響起「平成經典曲」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

道奇比賽前的打擊練習期間，球員們在休息區後方的訓練室聽到熟悉的旋律，日本經典樂團Mr.Children的名曲《HANABI》震耳欲聾地響起。

日本媒體報導，據球隊首席防護員艾伯特（Thomas Albert）表示，平日訓練室的音樂大多由他選擇，但有時也會應先發投手的要求播放。由於他本人並不熟悉日本歌曲，外界普遍推測，選播這首名曲的正是大谷翔平。

《HANABI》的副歌「もう一回（再一次）」令人印象深刻，也被視為道奇追逐「再一次」拿下世界大賽冠軍的隱喻。特別是歌詞中一段「雖然任誰都會背負著問題，但仍祈願著明日會更美好。被自身膽怯所包圍著這個波濤洶湧的世界，究竟能投入多少的愛呢？」如今看來，或許更像是球隊此刻備戰季後賽的心境。

道奇在今天大勝響尾，總算確定拿下國聯西區王座，不過和上季不同的是，由於戰績不如另外兩個分區龍頭，必須得從外卡系列賽開始打起，想爭取連霸的難度進一步加大。

對眼前的球隊來說，本季牛棚問題浮上檯面，團隊救援防禦率4.33僅列國聯第11、全大聯盟第21。設定的守護神史考特（Evan Scott）至今已有10次救援失敗，而去年超負荷出賽的崔南（Blake Treinen）光是9月就吞下5敗，顯示季末後援群的堪憂狀況。

即便剩餘比賽有所反彈，季後賽的不安仍難消除。近期道奇甚至讓佐佐木朗希與克蕭（Clayton Kershaw）一老一少同時在牛棚待命，顯示球隊已經不惜一切手段，力求補強後援短板。

面對即將到來的高壓十月，大谷翔平也展現職業態度，他說：「只要被告知上場，我就會準備好，這就是我的工作。不論在什麼樣的情況下，我都會確實調整，做好準備來應對。」

隨著道奇邁向全新征途，生涯首度在季後賽啟動二刀流的大谷，其決心與「隨時上場」的奮戰姿態，勢必也會成為球隊最可靠的後盾之一。

日本 後援 失敗

相關新聞

MLB／再一次奪冠！是大谷翔平的點播嗎？道奇響起「平成經典曲」

道奇比賽前的打擊練習期間，球員們在休息區後方的訓練室聽到熟悉的旋律，日本經典樂團Mr.Children的名曲《HANABI》震耳欲聾地響起。 日本媒體報導，據球隊首席防護員艾伯特（Thomas

MLB／「若隊友更多火力支援可拿20勝」！球評盛讚山本由伸宰制表現

洛杉磯道奇今天在客場擊退響尾蛇，提前奪下分區4連霸。這場比賽，大谷翔平轟出本季第54號全壘打，山本由伸延續強大壓制力，先發6局僅被擊出4支安打無失分，「日本雙星」再度閃耀全場，點亮道奇的分區王座之路。

MLB／近13年爽慶12次分區冠軍 克蕭瘋到赤裸上身：褲子也不需要了

道奇隊今天鎖定國聯西區冠軍，已是近13年來第12次封王，本季打完就要引退的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）...

MLB／洋基賈吉、水手羅利誰才是MVP？美媒：球員都投賈吉

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）和水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）的美聯MVP競爭，進入白熱化階段。ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）在節目上提到，多數球員認為賈吉

MLB／蘇亞雷斯第49轟助水手不用打外卡賽 再1轟破大聯盟紀錄

水手隊今天在重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）本季第49轟帶領下，以6：2擊敗洛磯隊，確定至少拿下美聯第2佳戰績，不用打外卡系列賽。 蘇亞雷斯首局就敲出2分砲幫助水手先馳得點，第49轟

MLB／大都會林多「30轟30盜」本季第5人 刷新大聯盟紀錄

今天大都會隊游擊手林多（Francisco Lindor）3局上轟出本季第30轟，不僅幫助球隊以8：5擊敗小熊隊，也讓自己成為本季第5位「30轟、30盜」成員。 這是林多生涯第2次達成30轟30

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。