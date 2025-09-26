MLB／再一次奪冠！是大谷翔平的點播嗎？道奇響起「平成經典曲」

道奇比賽前的打擊練習期間，球員們在休息區後方的訓練室聽到熟悉的旋律，日本經典樂團Mr.Children的名曲《HANABI》震耳欲聾地響起。

日本媒體報導，據球隊首席防護員艾伯特（Thomas Albert）表示，平日訓練室的音樂大多由他選擇，但有時也會應先發投手的要求播放。由於他本人並不熟悉日本歌曲，外界普遍推測，選播這首名曲的正是大谷翔平。

《HANABI》的副歌「もう一回（再一次）」令人印象深刻，也被視為道奇追逐「再一次」拿下世界大賽冠軍的隱喻。特別是歌詞中一段「雖然任誰都會背負著問題，但仍祈願著明日會更美好。被自身膽怯所包圍著這個波濤洶湧的世界，究竟能投入多少的愛呢？」如今看來，或許更像是球隊此刻備戰季後賽的心境。

道奇在今天大勝響尾蛇，總算確定拿下國聯西區王座，不過和上季不同的是，由於戰績不如另外兩個分區龍頭，必須得從外卡系列賽開始打起，想爭取連霸的難度進一步加大。

對眼前的球隊來說，本季牛棚問題浮上檯面，團隊救援防禦率4.33僅列國聯第11、全大聯盟第21。設定的守護神史考特（Evan Scott）至今已有10次救援失敗，而去年超負荷出賽的崔南（Blake Treinen）光是9月就吞下5敗，顯示季末後援群的堪憂狀況。

即便剩餘比賽有所反彈，季後賽的不安仍難消除。近期道奇甚至讓佐佐木朗希與克蕭（Clayton Kershaw）一老一少同時在牛棚待命，顯示球隊已經不惜一切手段，力求補強後援短板。

面對即將到來的高壓十月，大谷翔平也展現職業態度，他說：「只要被告知上場，我就會準備好，這就是我的工作。不論在什麼樣的情況下，我都會確實調整，做好準備來應對。」

隨著道奇邁向全新征途，生涯首度在季後賽啟動二刀流的大谷，其決心與「隨時上場」的奮戰姿態，勢必也會成為球隊最可靠的後盾之一。