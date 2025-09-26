MLB／蘇亞雷斯第49轟助水手不用打外卡賽 再1轟破大聯盟紀錄

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇亞雷斯。 美聯社
蘇亞雷斯。 美聯社

水手隊今天在重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）本季第49轟帶領下，以6：2擊敗洛磯隊，確定至少拿下美聯第2佳戰績，不用打外卡系列賽。

蘇亞雷斯首局就敲出2分砲幫助水手先馳得點，第49轟平個人生涯新高。4局下水手攻勢串連攻進3分大局，5局下蘇亞雷斯再敲帶有1分打點的安打，水手終場就以6：2拿下勝利，近18戰豪取17勝。

水手目前戰績90勝69敗，只落後美東雙雄藍鳥和洋基隊1場，還有機會在最後3場比賽爭奪美聯季後賽頭號種子，對手將是道奇隊。

今年大聯盟已經有4名50轟俱樂部球員，包含水手隊羅利（Cal Raleigh）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、道奇隊大谷翔平和洋基隊賈吉（Aaron Judge），追平大聯盟單季最多50轟球員紀錄。能否打破這項紀錄，就看蘇亞雷斯會不會在最後3場開砲。

