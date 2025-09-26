聽新聞
MLB／塞揚熱門史肯斯史上首見問天紀錄 球迷怒吼「放他自由」
匹茲堡海盜王牌投手史肯斯（Paul Skenes）昨日先發對戰辛辛那提紅人，繳出6局4安打無失分、無四壞並送出7次三振的優質內容，賽後防禦率壓低至1.97，WHIP為0.95。然而，他最終以本季10勝10敗作收，留下史上首見的「問天紀錄」，也讓美國球迷忍不住高喊「快換球隊吧」。
此役史肯斯在4局出局後，防禦率再度回到1字頭，最終成功完成6局無失分，並以2分領先交棒牛棚。不過後援投手再度失守，葬送了他爭取第11勝的機會。雖然海盜最終在延長11局以4比3險勝，但這場比賽同時也是史肯斯本季最後一場先發，他無法避免以「無關勝負」的成績結束球季。
儘管如此，史肯斯依舊寫下歷史。根據紀錄，他是海盜自1920年以來首位投出單季防禦率低於2的投手，也是1985年大都會「K博士」古登（Dwight Gooden，當年僅20歲）之後，23歲以下能達成此成就的第4人。
但據美國數據媒體《Opta Stats》指出，自1913年防禦率成為大聯盟官方統計數據以來，從未有投手能在單季送出超過200次三振、防禦率壓低在2.00以下，卻無法拿到勝率超過5成的成績。史肯斯因此成為這項問天紀錄的史上第一人，讓不少球迷為他抱屈。
由於投手勝敗常受限於球隊打線支援與牛棚表現，在大聯盟已非評價投手實力的主要指標。然而，作為國聯賽揚獎的熱門人選，史肯斯卻以10勝10敗收尾，仍讓許多球迷感到不滿，甚至在網路上留言：「這球隊配不上他」、「太扯了，換個球隊吧」、「這就是海盜」、「該放他自由了」。
