MLB／大都會林多「30轟30盜」本季第5人 刷新大聯盟紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會隊游擊手林多加入「30轟、30盜俱樂部」。 法新社
大都會隊游擊手林多加入「30轟、30盜俱樂部」。 法新社

今天大都會隊游擊手林多（Francisco Lindor）3局上轟出本季第30轟，不僅幫助球隊以8：5擊敗小熊隊，也讓自己成為本季第5位「30轟、30盜」成員。

這是林多生涯第2次達成30轟30盜表現，成為大聯盟史上唯二能多次完成此壯舉的游擊手之一，另一名是皇家隊游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）。惠特2024年不僅摘下美聯打擊王，附帶「30轟30盜」紀錄、金手套全能表現，被譽為史上最佳游擊手賽季之一。

此外，林多與索托（Juan Soto）攜手達成30轟30盜，兩人也因此成為史上第3對同隊同季完成30轟30盜的組合，先前兩組是1987年大都會的史卓貝瑞（Darryl Strawberry）、強森（Howard Johnson），及1996年洛磯隊比切特（Dante Bichette）與柏克斯（Ellis Burks）。

更具紀念意義的是，這也是大都會隊史首次同時有三名球員單季敲出30轟，分別是林多、索托與「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。

值得一提的是，索托、響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）、洋基隊手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）與守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）都完成「30轟30盜」，單季5人是大聯盟歷史新紀錄。

對此，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後盛讚，「非常不容易，這些都是頂級球員，林多今天完成30轟加30盜壘，真的很驚人。這也證明我們球員的水準，他們整季都在扛著球隊。」

林多本人則依舊謙遜，把功勞歸於隊友與教練團，「我很幸運能和這些頂尖的隊友、優秀的打擊教練們在一起，他們每天都在幫我找優勢。」

目前大都會在國聯外卡席次仍保有主動權，領先紅人隊1場、響尾蛇隊2場，但如果戰績相同，大都會將在對戰紀錄方面落居下風。接下來他們將前往邁阿密迎戰馬林魚隊，紅人將作客釀酒人隊，響尾蛇則挑戰教士隊。

林多強調球隊仍要專注眼前挑戰，「我們掌握自己的命運，但必須自己去完成任務。馬林魚也打得不錯，我們清楚知道必須要贏下比賽。」

