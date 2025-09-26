MLB／洋基賈吉、水手羅利誰才是MVP？美媒：球員都投賈吉

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）和水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）的美聯MVP競爭，進入白熱化階段。ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）在節目上提到，多數球員認為賈吉是MVP。

羅利本季出賽156場，累積60轟、125打點，獲得17次敬遠保送，打擊率0.247，OPS值0.954，勝利貢獻值（bWAR）7.2、（fWAR）9.1，水手戰績89勝69敗。

賈吉本季出賽149場，累積51轟、109打點，獲得36次敬遠保送，打擊率0.330，OPS值1.140，勝利貢獻值（bWAR）9.3、（fWAR）9.6，洋基戰績91勝68敗。

原先賈吉在美聯MVP預測遙遙領先，但羅利敲出本季第60轟後風向大轉，各家賭盤賠率幾乎相同。

當今的MVP是由全美棒球記者協會投票所選出，帕桑在節目上表示，「如果我現在有投票權，我會投給賈吉，但我會覺得很愧疚，因為羅利有非常強力的理由贏得這個獎項。我認為這個產業裡，我們長期以來都低估，也不夠重視捕手的價值。某種程度上，勝利貢獻值無法客觀衡量他們在場上做的一切。」

帕桑後來又在節目上補充，他有一位朋友詢問過很多現役球員，「他問過的每一位球員，答案全都是賈吉。」