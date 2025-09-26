快訊

MLB／「若隊友更多火力支援可拿20勝」！球評盛讚山本由伸宰制表現

聯合新聞網／ 綜合外電報導
山本由伸本季展現優異的投球內容表現。 法新社
山本由伸本季展現優異的投球內容表現。 法新社

洛杉磯道奇今天在客場擊退響尾，提前奪下分區4連霸。這場比賽，大谷翔平轟出本季第54號全壘打，山本由伸延續強大壓制力，先發6局僅被擊出4支安打無失分，「日本雙星」再度閃耀全場，點亮道奇的分區王座之路。

對山本由伸來說，這場比賽也為他旅美第2年投出完整例行賽畫下一個完美句點，儘管前面幾次登場曾創下連3戰先發至少投5局指被敲1分卻一勝難求的悲情紀錄。總計山本由伸先發30場，取得12勝8敗，在173.2局狂飆201K，防禦率2.49，每局被上壘率0.99。防禦率高居全大聯盟第4。

洛杉磯地方電視台SNLA全程轉播道奇提前登頂後的香檳慶祝畫面。前道奇重砲、現擔任球評的岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）更是盛讚山本由伸，表示：「如果再多一點打線火力支援，他本季至少可以拿下18勝，甚至有機會挑戰20勝。他是真正的王牌，每次登板都替球隊帶來勝利機會。這就是王牌投手的價值，他已經用整個賽季證明了自己。」

另一位球評哈里斯頓（Jerry Hairston Jr.）也給予高度肯定：「他正處於生涯巔峰，投球技術與多樣化的球路讓打者難以招架。能看到他持續進步是一種享受。他不僅是道奇的王牌，更是整個大聯盟最頂尖的投手之一。」

山本由伸在今天比賽之前的援護率排名大聯盟最低，特別是在明星賽後，山本的投球威力完全展現，但勝場數卻沒有隨之大幅增加。

日本歷史上共有8位投手在大聯盟單季至少拿到15勝，分別是松坂大輔（18勝）、野茂英雄（16勝）、岩隈久志（16勝）、達比修有（16勝）、黑田博樹（16勝）、前田健太（16勝）、大谷翔平（15勝）、今永昇太（15勝）。山本由伸只能等明年賽季再來挑戰了。

