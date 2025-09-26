MLB／老虎首局雙轟終止8連敗！代班先發直言「肩上重擔被卸下」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎終於終止地獄般的8連敗，還是有機會搶回美中王座。 美聯社
底特律老虎隊在經歷八連敗後，今（26）日靠著首局兩發全壘打與投手群穩健表現，以4：2擊敗克里夫蘭守護者隊，兩隊戰績同為86勝73敗，守護者因對戰優勢暫居第一，而賽季僅剩三場比賽。

老虎一開賽就展現強烈企圖心，韓籍混血球星瓊斯（Jahmai Jones）首局首打席轟出陽春砲，隨後培瑞茲（Wenceel Pérez）也補上一發全壘打，為臨時被通知先發的投手梅爾頓（Troy Melton）打下強心針，讓梅爾頓直誇：「這就是理想的客場開局。」

梅爾頓首局球速飆至97、98英里，成功壓制守護者打線，主投3.2局後退場。牛棚接手的五名投手僅失一分，聯手守住勝利。梅爾頓賽後補充道，「最近比賽的進展並不是我們想要的，所以這場勝利就像肩上的重擔被卸下，感覺我們重新回到正軌。能夠拼湊起一場勝利，真的很好。」

老虎近來陷入嚴重低潮，原本的雙位數分區領先優勢被耗盡，甚至連續兩場比賽在領先情況下遭逆轉。對此，老虎教頭辛區（AJ Hinch）表示，「我們是人類，會受到很多事情影響，當然，今天大家終於能夠鬆一口氣。我們希望能贏下盡可能多的比賽，若能做到這一點，我們就會沒問題，今晚就是一個好例子。」

此外，今日開轟的瓊斯也強調首局全壘打的重要性：「能夠立即激發能量並點燃比賽氣氛太關鍵了，大家都知道這幾場比賽的重要性。」

目前老虎若要奪下分區冠軍，因雙方對戰紀錄上落居下風，必須仰賴守護者失利；不過在外卡競爭上，仍有掌握自身命運的機會。

接下來老虎將前往芬威球場迎戰紅襪，守護者則將主場迎戰近況低迷的遊騎兵。紅襪目前僅領先老虎一場、佔據美聯第二張外卡席次；而老虎同時也只領先今天終結5連敗的休士頓太空人一場。

對於賽季前半段曾主宰美聯的老虎而言，這場勝利或許能再次喚回士氣，正如左外野手格林（Riley Greene）所言，「要贏球不容易，每天走上球場，你永遠不知道會發生什麼事。」

