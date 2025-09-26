MLB／洋基和藍鳥都贏球勝率仍相同 兩隊至少有美聯外卡第1

洋基隊今天在主場以5：3擊敗白襪隊，藍鳥隊也以6：1戰勝紅襪隊，雙方仍然沒有勝差，藍鳥仍以雙方對戰優勢暫居美聯東區第1。

洋基先發左投洛登（Carlos Rodón）主投6局失3分，洋基開局就無人出局攻占滿壘，但只靠著萊斯（Ben Rice）的滾地球攻下1分，5局下「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton） 敲出清壘長打，一棒逆轉，7下威爾斯（Austin Wells）再敲出帶有1分打點的長打，終場就以5：3獲勝。

Giancarlo Stanton clears the bases to put the @Yankees ahead! pic.twitter.com/3A1LygqAcp — MLB (@MLB) September 26, 2025

洋基「法官」賈吉 （Aaron Judge）全場3打數2安打，獲得2次保送。

藍鳥今天靠著瓦修（Daulton Varsho）滿貫砲和史普林格（George Springer）的2分砲，以6：1擊敗紅襪。賽後紅襪落後藍鳥和洋基4場勝差，因此藍鳥和洋基確定最差也有美聯外卡第1名。

洋基例行賽最後一個系列賽將對上金鶯隊；藍鳥則是要迎戰光芒隊。