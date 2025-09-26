MLB／「少主」後首位道奇單季200K投手 山本由伸曝成功關鍵
山本由伸去年大聯盟新秀賽季曾遭遇傷勢，今年則是健康投完一整季，大谷翔平也直呼山本是道奇隊王牌，山本受訪時也談到今年成功的關鍵。
本季山本防禦率2.49國聯第2，累積201次三振，成為2021年「少主」布勒（Walker Buehler）後，道奇首位單季200K的投手。
山本受訪時談到能達成200K的關鍵，「今年每種球路穩定性都更好，這是最主要的原因。另外，我也花很多時間研究打者，讓自己能投出最理想的內容。」
山本是唯一開季到結束都在道奇先發輪值的投手，他說，「能整年都保持好狀態真的很好。去年因為受傷缺席一段時間，今年能一整季作為球隊戰力出賽，並讓球隊取得這樣的成果，我真的很開心。」
大谷翔平賽後稱讚山本就是球隊王牌，道奇預計將帶著日本三人組打季後賽，山本表示，「佐佐木朗希也回來了，大谷翔平表現一直都很穩定又出色，我自己也會努力不落人後，全力發揮，為球隊勝利做出貢獻。」
