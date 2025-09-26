MLB／35歲+12年日職資歷也躲不過 菅野智之菜鳥日變身一根香蕉

金鶯隊日籍投手菅野智之本季最後一場比賽將在28日面對洋基隊先發，在那之前，還有一項任務，就是在菜鳥日扮成香蕉，這位35歲的大齡菜鳥穿戴上道具裝，其他新人們則化身小小兵。

金鶯今天以6：5擊敗光芒隊，結束這波3連戰後，例行賽最後一波系列賽將飛往紐約與洋基作戰，菅野智之將在第2戰先發上陣。

坎登球場賽後有一群「黃人」走出，正是一年一度的菜鳥日登場，新人們換上小小兵裝扮，已經有12年日職一軍資歷的菅野智之也無法避免，穿上香蕉裝出場，掛上尷尬又不失禮貌的微笑，讓日本球迷驚呼：「好可愛！」「他看起來很害羞」。