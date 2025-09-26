快訊

MLB／35歲+12年日職資歷也躲不過 菅野智之菜鳥日變身一根香蕉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
金鶯隊今年菜鳥日主題為小小兵，菅野智之穿戴上香蕉裝。圖／取自金鶯官方X
金鶯隊今年菜鳥日主題為小小兵，菅野智之穿戴上香蕉裝。圖／取自金鶯官方X

金鶯隊日籍投手菅野智之本季最後一場比賽將在28日面對洋基隊先發，在那之前，還有一項任務，就是在菜鳥日扮成香蕉，這位35歲的大齡菜鳥穿戴上道具裝，其他新人們則化身小小兵。

金鶯今天以6：5擊敗光芒隊，結束這波3連戰後，例行賽最後一波系列賽將飛往紐約與洋基作戰，菅野智之將在第2戰先發上陣。

坎登球場賽後有一群「黃人」走出，正是一年一度的菜鳥日登場，新人們換上小小兵裝扮，已經有12年日職一軍資歷的菅野智之也無法避免，穿上香蕉裝出場，掛上尷尬又不失禮貌的微笑，讓日本球迷驚呼：「好可愛！」「他看起來很害羞」。

MLB／道奇國聯西區4連霸！山本由伸封王戰奪勝 大谷直呼「球隊王牌」

道奇隊日本投手山本由伸今天以6局無失分好投，幫助球隊以8：0擊敗響尾蛇隊、連續四年奪得國聯西區王座，也締造單季200次三...

MLB／隊友狂喊MVP！大谷感謝真美子、女兒：很多人在支持著我

美職道奇隊兩位日本選手今天都有優異表現，大谷翔平敲出本季第54轟最平生涯最多紀錄，山本由伸先發6局無失分拿下本季第12勝...

MLB／近13年爽慶12次分區冠軍 克蕭瘋到赤裸上身：褲子也不需要了

道奇隊今天鎖定國聯西區冠軍，已是近13年來第12次封王，本季打完就要引退的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）...

MLB／克蕭看好史肯斯奪塞揚獎 但認為山本由伸「沒有輸」

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）日前宣告本季結束後退休，今天道奇順利在國聯西區封王，他裸著上半身，盡情享受「最後一次」國西封王的香檳浴。 本場比賽大谷翔平敲出本季第54轟，山

MLB／洋基和藍鳥都贏球勝率仍相同 兩隊至少有美聯外卡第1

洋基隊今天在主場以5：3擊敗白襪隊，藍鳥隊也以6：1戰勝紅襪隊，雙方仍然沒有勝差，藍鳥仍以雙方對戰優勢暫居美聯東區第1。 洋基先發左投洛登（Carlos Rodón）主投6局失3分，洋基開局就無

MLB／「少主」後首位道奇單季200K投手 山本由伸曝成功關鍵

山本由伸去年大聯盟新秀賽季曾遭遇傷勢，今年則是健康投完一整季，大谷翔平也直呼山本是道奇隊王牌，山本受訪時也談到今年成功的關鍵。 本季山本防禦率2.49國聯第2，累積201次三振，成為2021年「

