MLB／道奇教頭稱克蕭是「球隊門面」大谷翔平將傳承他的精神

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭、大谷翔平。法新社、美聯社
克蕭、大谷翔平。法新社、美聯社

道奇隊今天順利在國聯西區封王，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時直呼克蕭Clayton Kershaw）是球隊門面，未來這個角色將由大谷翔平承擔。

克蕭日前宣布賽季結束後退休，結束18年傳奇生涯，如今道奇再度闖進季後賽，道奇球員們將努力為老大哥的生涯畫下完美句點。

羅伯茲受訪時也說，「克蕭是這支球隊的門面。當然，未來這個角色會由大谷翔平來承擔，克蕭過去18年所做的一切，他那種無私奉獻的精神，大大提升我們所有人的標準，要為他的職業生涯畫上最完美句點，就是再拿下一枚冠軍戒指。」

羅伯茲在香檳浴前向全隊精神喊話：「接下來的時間，將會是我們人生中最重要的時刻。過去做過什麼已經不重要了，最關鍵的是彼此信任，為球隊而戰，並為奪下總冠軍而全力以赴。」

MLB／道奇國聯西區4連霸！山本由伸封王戰奪勝 大谷直呼「球隊王牌」

道奇隊日本投手山本由伸今天以6局無失分好投，幫助球隊以8：0擊敗響尾蛇隊、連續四年奪得國聯西區王座，也締造單季200次三...

MLB／隊友狂喊MVP！大谷感謝真美子、女兒：很多人在支持著我

美職道奇隊兩位日本選手今天都有優異表現，大谷翔平敲出本季第54轟最平生涯最多紀錄，山本由伸先發6局無失分拿下本季第12勝...

MLB／近13年爽慶12次分區冠軍 克蕭瘋到赤裸上身：褲子也不需要了

道奇隊今天鎖定國聯西區冠軍，已是近13年來第12次封王，本季打完就要引退的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）...

MLB／克蕭看好史肯斯奪塞揚獎 但認為山本由伸「沒有輸」

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）日前宣告本季結束後退休，今天道奇順利在國聯西區封王，他裸著上半身，盡情享受「最後一次」國西封王的香檳浴。 本場比賽大谷翔平敲出本季第54轟，山

MLB／洋基和藍鳥都贏球勝率仍相同 兩隊至少有美聯外卡第1

洋基隊今天在主場以5：3擊敗白襪隊，藍鳥隊也以6：1戰勝紅襪隊，雙方仍然沒有勝差，藍鳥仍以雙方對戰優勢暫居美聯東區第1。 洋基先發左投洛登（Carlos Rodón）主投6局失3分，洋基開局就無

MLB／「少主」後首位道奇單季200K投手 山本由伸曝成功關鍵

山本由伸去年大聯盟新秀賽季曾遭遇傷勢，今年則是健康投完一整季，大谷翔平也直呼山本是道奇隊王牌，山本受訪時也談到今年成功的關鍵。 本季山本防禦率2.49國聯第2，累積201次三振，成為2021年「

