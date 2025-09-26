MLB／道奇教頭稱克蕭是「球隊門面」大谷翔平將傳承他的精神

道奇隊今天順利在國聯西區封王，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時直呼克蕭（Clayton Kershaw）是球隊門面，未來這個角色將由大谷翔平承擔。

克蕭日前宣布賽季結束後退休，結束18年傳奇生涯，如今道奇再度闖進季後賽，道奇球員們將努力為老大哥的生涯畫下完美句點。

羅伯茲受訪時也說，「克蕭是這支球隊的門面。當然，未來這個角色會由大谷翔平來承擔，克蕭過去18年所做的一切，他那種無私奉獻的精神，大大提升我們所有人的標準，要為他的職業生涯畫上最完美句點，就是再拿下一枚冠軍戒指。」

羅伯茲在香檳浴前向全隊精神喊話：「接下來的時間，將會是我們人生中最重要的時刻。過去做過什麼已經不重要了，最關鍵的是彼此信任，為球隊而戰，並為奪下總冠軍而全力以赴。」