MLB／克蕭看好史肯斯奪塞揚獎 但認為山本由伸「沒有輸」

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 美聯社
道奇隊傳奇左投克蕭Clayton Kershaw）日前宣告本季結束後退休，今天道奇順利在國聯西區封王，他裸著上半身，盡情享受「最後一次」國西封王的香檳浴。

本場比賽大谷翔平敲出本季第54轟，山本由伸6局無失分，聯手幫助道奇以8：0完封響尾蛇隊，順利在國聯西區封王。

克蕭裸著上半身接受訪問，他說，「我愛這支球隊，也熱愛我們一起經歷的每一刻，這就是棒球的魅力。能和一路走來的隊友們一起慶祝，這就是棒球最好的地方，這是最後一次了，所以它對我來說更有意義。」

山本由伸本季先發30場，12勝8敗，173.2局狂飆201K，防禦率2.49，每局被上壘率0.99。不過海盜隊史肯斯（Paul Skenes）更威，防禦率1.97，沒意外會力壓山本奪下國聯塞揚獎。

不過克蕭仍大讚山本今年的表現，「我們球隊沒人會忽視他，他真的太厲害了，今天的表現又是壓倒性的。史肯斯今年表現確實驚人，應該會拿下塞揚，但山本的表現也完全不遜色，甚至可能更好，我真的很高興他在我們隊裡。」

山本由伸 Clayton Kershaw 克蕭 道奇 史肯斯

