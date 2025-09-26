MLB／近13年爽慶12次分區冠軍 克蕭瘋到赤裸上身：褲子也不需要了

道奇隊今天鎖定國聯西區冠軍，已是近13年來第12次封王，本季打完就要引退的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），參與啤酒浴、香檳浴早已是老手，賽後他的上衣披在主持人維塞（David Vassegh）頭上，克蕭赤裸上身、沒戴蛙鏡，忘情大喊：「我不需要上衣、不需要蛙鏡，其實我連褲子都不想要。」

趕在自己將要退休的這一年，克蕭再一次體會分區冠軍慶祝，他表示，「能與這群團隊朝著共同目標努力，是我最喜歡也最懷念的，彼此之間的感情、繫絆，大家一起克服困難走到這裡，那真的相當特別。」克蕭說：「這是在其他地方無法得到的，對一個37歲待在球隊的人來說，沒有其他工作可以獲得這些。」

儘管今年道奇歷經艱辛，過程中遭遇低潮，但克蕭說：「一切都無所謂了，我們還是一如預期進入季後賽、贏得分區，所以是如何走到這裡，已經不重要了，重要的是接下來繼續前進。」

早已被百威啤酒、科貝爾香檳浸濕的他，笑說：「很冷，但這絕對是世界上最棒的享受。」有趣的是，他在待機準備接受場邊訪問時，脫掉的上衣，被主持人維塞戴在頭頂上，克蕭見狀已經忍不住大笑出聲，被主持人問到「你要拿回你的衣服嗎？」克蕭回應：「不用，我不需要衣服、不需要蛙鏡，其實我連褲子都不需要。」

已是噴香檳老手的克蕭在生涯最後一季赤裸上身慶祝。 法新社