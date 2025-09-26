MLB／洋基炒飯連線誕生！萊斯首搭弗里德 大玩姓名哏

大聯盟的「炒飯（Fried Rice）連線」誕生，洋基隊捕手萊斯（Ben Rice）憋了一年的哏終於在昨天說出口，賽前會議上跟先發投手弗里德（Max Fried）大開玩笑。

「這種笑話簡直是送上門的，我一進去就必須講出來。」萊斯說。而弗里德也微笑回應：「萊斯開玩笑說這是第一次的『Fried-Rice連線』。」

昨天是兩人本季的首次搭配，弗里德繳出7局7次三振、失1分的好投，拿下第19勝、防禦率2.86，接下了柯爾（Gerrit Cole）的王牌位置。

美國時間去年6月23日萊斯就已經想好這個炒飯連線哏，當時對戰勇士隊的比賽他對上弗里德1次安打、1次三振，當時大螢幕將兩人名字Fried、Rice放在一起，「大家都超愛這個畫面，我根本無法忽略。」萊斯說。

直到弗里德今年轉戰洋基隊，兩人才能正式「連線」，只不過前面弗里德出賽的31場，有27場由威爾斯（Austin Wells）蹲捕、4場艾斯卡拉（JC Escarra）負責。

球季尾聲才讓兩人首次搭配，洋基總教練布恩（Aaron Boone）透露用意，「如果我們能在季後賽走得更遠，誰知道還會發生什麼？至少讓他們搭配一次，應該是有好處的。」