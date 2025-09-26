快訊

MLB／道奇13年第12度國西封王 羅伯茲：每個人都有責任感

中央社／ 鳳凰城25日綜合外電報導
道奇在國聯西區連續第4年封王。 路透
美國職棒世界大賽衛冕冠軍洛杉磯道奇隊，今天在大谷翔平與弗里曼（Freddie Freeman）重砲領軍下以8比0大勝亞利桑那響尾蛇隊。這是道奇在國聯西區連續第4年封王，大谷第54轟也追平個人去年紀錄。

綜合法新社與美聯社報導，大谷今天的全壘打出現在第4局，他幾乎是以單手將球撈出響尾蛇主場的全壘打牆外。這支406英呎的中右外野2分彈，最後是落進場外游泳池。大谷本季已有101分打點，也是生涯第3次完成單季百打點。

國家聯盟的全壘打王目前是由費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）以56支領先，整個大聯盟則是由水手隊羅利（Cal Raleigh）的60支居冠。

羅伯茲。 法新社
道奇已連續第4年奪得分區冠軍，也是13年來的第12次。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示「這意義重大」。

「我們付出很多才走到今天這一步，我為這些球員的拼搏與堅持感到驕傲。每個人都有責任感，沒有人找藉口，我們從許多逆境中汲取經驗。」

山本由伸今天完全壓制對手打線，他主投6局只被轟出4支安打，送出2次保送與7次三振，沒有失分；牛棚3人今天也都能力守城池。

弗里曼第2局轟出陽春砲率道奇先馳得點，帕赫斯（Andy Pages）隨後又補上一發，道奇本局4分進帳。接下來大谷在第4局貢獻2分砲，弗里曼本場第2支全壘打也出爐，道奇在第4局結束時，就以8比0遙遙領先。

道奇將前往西雅圖與水手進行本季例行賽的最後3戰，雙方目前都已拿到季後賽門票。

