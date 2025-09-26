MLB／道奇國聯西區4連霸！山本由伸封王戰奪勝 大谷直呼「球隊王牌」

道奇隊日本投手山本由伸今天以6局無失分好投，幫助球隊以8：0擊敗響尾蛇隊、連續四年奪得國聯西區王座，也締造單季200次三振里程碑，隊友大谷翔平直言：「他是球隊的王牌。」

山本由伸的本季例行賽最後一戰就是球隊封王戰，他也延續今年的穩定表現帶領球隊拿下勝利，同時收下第12勝，單場7K也讓他累計達201次三振，成為史上第7位單季200K的日本投手。

山本在香檳慶祝活動中全身濕透，笑著表示：「這是大家一起努力達成的成果，真的非常開心。剩下的一個月，希望能繼續和這些隊友一起努力。」

今天敲出本季第54轟給予支援的大谷翔平則說：「他是一整年唯一守住先發輪值的投手，整個賽季都穩定出賽，我真的認為他是球隊的王牌。」

大谷也補充：「在大家對他抱有期待的情況下，今天他也投出了很棒的內容，對於進入季後賽的我們來說是一件非常棒的事，他真的度過了一個非常出色的賽季。」

回顧這場壓力極大的關鍵戰，山本由伸表示：「我認為自己能夠冷靜地進入比賽，即使在比分拉開後，也能保持專注持續投球。」

整季提供穩定表現，山本則歸功於狀態能維持得不錯，「去年因為受傷錯過了一段時間，今年能完整出賽並作為戰力貢獻球隊，有這樣的好結果，我很開心。」

談到即將到來的季後賽，山本由伸乾脆地表示：「目標就是贏，會全力以赴。」