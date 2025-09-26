MLB／隊友狂喊MVP！大谷翔平感謝真美子、女兒：很多人在支持著我

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

美職道奇隊兩位日本選手今天都有優異表現，大谷翔平敲出本季第54轟最平生涯最多紀錄，山本由伸先發6局無失分拿下本季第12勝，在客場擊敗響尾蛇隊後也確定取得國聯西區冠軍，大谷翔平在香檳浴中分享喜悅心情，也將感謝獻給包含太太真美子、女兒在內的所有人。

道奇隊今天以8：0擊敗響尾蛇隊，大谷翔平前兩打席沒敲安後，第3打席敲出兩分砲追平個人紀錄，也達成連續兩年單季百分打點，大谷之外，弗里曼（Freddie Freeman）單場雙響砲、帕赫斯（Andy Pages）也開轟，打線大爆發。

山本由伸則是投出6局被敲4支安打、7次三振無失分好投，與史考特（Tanner Scott）、克萊茵（Will Klein）、班達（Anthony Banda）聯手完封。

賽後在休息室中，隨著總教練羅伯茲（Dave Roberts）一聲「開始！」全隊開心互撒香檳，大谷、山本與佐佐木朗希也一起共享奪冠喜悅，隊友們更對著大谷高喊「MVP！」。

大谷翔平表示：「我們一直努力的目標就是這裡，最後能夠確定奪冠真的很好。雖然還有接下來的賽事，但希望大家都能好好享受，明天繼續加油。」

談到追平生涯新高的第54轟，大谷說：「那個打席的狀態很好。上一個打席（一出局滿壘時被三振）沒能在好機會下打出安打，能夠在下一個打席扳回來真的很開心。」

今年是大谷重返投打二刀流的第一個賽季，4月更迎來第一個孩子，家人存在成為強力支柱，被問到家人時大谷也說：「很多人都在支持著我，我非常感謝。無論在場上還是場下，我都感受到持續被支持的力量。雖然只剩下一點點賽季了，我希望能與背後支持的人一起努力。」

