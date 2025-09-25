快訊

MLB／洋基王牌弗里德奪本季第19勝 賈吉：就像多了一個柯爾

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊王牌左投弗里德。 路透
洋基隊王牌左投弗里德（Max Fried）今天再度繳出7局失1分優質先發，幫助洋基以8：1輕取白襪隊，弗里德摘下本季第19勝，持續暫居大聯盟勝投王。洋基隊長賈吉Aaron Judge）形容，球隊好像有另一個柯爾（Gerrit Cole）。

洋基原本的王牌投手柯爾賽季開打前就確定因傷報銷，弗里德扛起輪值一號先發，本季先發32場、19勝、195.1局和189次三振都創生涯新高。上一次有洋基投手單季19勝，是2018年的塞佛里諾（Luis Severino）。

賈吉今天擊出雙響砲支援弗里德，他受訪時大讚弗里德的領導力，「看到他對我們年輕投手們所做的指導，真的很驚人。不論是比賽策略還是投球內容，他的存在幾乎就像我們又多了一個柯爾。」

對於球隊少柯爾的影響，弗里德說，「身為球隊一員，我們當然都希望能有柯爾，因為他是世界上最頂尖的投手之一。不過就我個人而言，標準和動力都一樣，沒有改變。」

弗里德也強調終極目標是拿下世界大賽冠軍，「我更在意團隊目標，而不是自己表現怎麼樣。如果我們能闖進季後賽並贏得世界大賽，我就會說這個賽季是成功的，但我們還有很長一段路要走。」

