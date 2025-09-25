MLB／克蕭後援登板「腎上腺素狂升」季後賽願為道奇牛棚待命

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭。 路透
道奇隊傳奇左投克蕭Clayton Kershaw）時隔2187天再度以牛棚身份亮相，投出乾淨俐落的三上三下，他受訪時直呼腎上腺素狂升。

由於克蕭接下來要在29日先發，距離上次先發有8天時間，因此主動請纓在牛棚待命。克蕭9局下平手時登板，連續解決3名打者無失分，道奇在延長賽第11局以5：4險勝響尾蛇隊。

克蕭賽後受訪時直呼，「腎上腺素都升起來了，後援登板的感覺很不一樣，但真的非常有趣。我很高興自己能成功壓制對手。我不想讓先發登板間隔太長，所以這次就以牛棚練投的心態來投。能為球隊勝利做出貢獻，並且在如此重要的時刻登板，我感到很興奮。」

道奇牛棚近況不理想，佐佐木朗希和克蕭季後賽可能擔任「牛棚救世祖」。對此，克蕭表示，「我們有6位非常出色的先發投手，所以我也會算，如果想以任何方式成為季後賽其中一員，那就會照安排去做。」

