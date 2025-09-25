MLB／防禦率低於2創超狂紀錄 史肯斯幽默回應「比去年退步」

海盜火球王牌史肯斯（Paul Skenes）今天掛帥先發交手紅人，最終以6局7K無失分的精采表現，帶領球隊4：3在加時戰獲勝。賽後他的防禦率下探至1.97，達成連續兩年防禦率低於2的壯舉，不過受訪時這位怪物新人卻幽默回應「比去年退步0.01」。

「別讓對手得分，」隊友戴維斯（Henry Davis）分析史肯斯防禦率如何從2.03降至開頭1時如此說道，更恐怖的是，這位海盜王牌也真的投出6局無失分超狂成績，達陣連兩季防禦率低於2的壯舉，成為2022年老將韋蘭德（Justin Verlander）在太空人繳出1.75防禦率後，第二位防禦率低於2的先發投手，同時史肯斯也成為「活球時代」後第4位23歲以下繳出單季防禦率低於2的投手，另外3位則是古登（Dwight Gooden）、布魯（Vida Blue）、錢斯（Dean Chance）。

Paul Skenes, 7th K.



Walks off the Mound. Takes it all in.

1.97 ERA.



Cy Young. 👏👏👏 pic.twitter.com/y5O7nOYP9R — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年9月25日

賽後對於成功創造歷史，史肯斯開心之餘也對比菜鳥年的1.96防禦率，「是啊，我比去年退步0.01，這代表我還沒有去年厲害」，不過他隨即表示自己只是開玩笑，接著點出本季並未對此設立目標，「但這代表我有做好該做的事情，並產出不錯的結果。」

海盜本季確定無法晉級季後賽，因此本戰可以說是史肯斯的「防禦率大戰」，不過比起維持帳面數據，這位年輕人更加專注在贏得勝利，「防禦率低於2是一件好事，但我不認為投了四局以後開始出現『防禦率低於2就好』的心態是好事，所以在當下我並未查看自己的防禦率或數據，而是想著打贏對手。」

最終史肯斯頂著防禦率可能再度回到2的風險多投兩局，並且依舊拿下絕好調。至於隊友則並不對他的表現感到驚訝，「我知道他（史肯斯）每天的努力跟工作，所以並不感到奇怪，他會盡全力訓練，再為比賽付出他所能付出的一切。」

雖然未能挺進季後賽，但史肯斯也用近乎完美的投球表現結束賽季，對於本季最後一場比賽，他開心之餘也感到失落，「我知道這是今年最後一次出場了，所以想要好好享受這次機會，但接下來有大概6個月我沒辦法投球，想到這就有點難過，希望未來還能繼續投球，享受純粹的樂趣，可以拿到2以下的防禦率還是不錯的，我想。」