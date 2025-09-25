MLB／佐佐木朗希「看起來像不同人」道奇教頭：讓我感到驕傲

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希今天重返大聯盟，以中繼投手身分登板，用13球解決1局，飆出2次三振，最快球速99.8英里（約160.6公里）。道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）受訪時直言，朗希感覺跟之前不是同一個人。

第7局登板的佐佐木朗希和第9局登板的克蕭（Clayton Kershaw）都沒有失分，羅伯茲大讚兩人是巨大的助力，「現在球隊已進入必須信任球員的階段。我非常信任克蕭，他再次以出色表現鼓舞整隊。」

「朗希能調整好狀態登板，對球團而言具有重大意義。從今晚內容來看，我感覺他肯定能成為重要戰力，接下來看他是否能在下一次登板進一步建立自信。」羅伯茲說。

羅伯茲更直言朗希「看起來就像完全不同的人」，他稱讚朗希，「投球時充滿自信，球威也明顯比以前更強。經歷3A的出賽後，他的成長讓我非常驕傲。」