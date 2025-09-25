快訊

MLB／佐佐木朗希中繼初登板「沒時間緊張」談球速回升原因

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 路透
「令和怪物」佐佐木朗希轉任牛棚投手，重返大聯盟後絕好調，今天主投1局無失分，飆出2次三振，最快球速99.8英里（約160.6公里），為近況不佳的道奇隊牛棚注入強心針，朗希賽後也談到先發與牛棚的不同之處。

佐佐木朗希第7局登板，這是他美日職棒生涯首次中繼登板，他賽後談到當時的心情，「其實比想像中來得突然，根本沒時間緊張，準備得比較快，熱身完就直接上場了，轉換還算順利。」

朗希受傷後在小聯盟復健賽先發調整不順，轉任後援後表現出色，他受訪時談到先發與後援的不同，「比賽前的準備時間更短，這點是和先發的最大不同，需要一些調整。今天球速有出來，控球也很好，復健期間健康狀況和投球動作都調整不錯，也要感謝很多教練和防護員的幫助。」

朗希復健賽期間球速時好時壞，如今及時調整成功，他也解釋球速回升的原因，「最主要是肩膀狀況恢復到最佳，加上修正投球動作，找到現在這個身體能投出球速的用力方式。」

對於未來是否能應付連2天出賽或中1日，朗希表示，「身體狀況應該沒問題。但間隔時間不同時，表現會有差異，重要的是出現變化時，該如何應對。」

MLB／佐佐木朗希中繼初登板「沒時間緊張」談球速回升原因

「令和怪物」佐佐木朗希轉任牛棚投手，重返大聯盟後絕好調，今天主投1局無失分，飆出2次三振，最快球速99.8英里（約160.6公里），為近況不佳的道奇隊牛棚注入強心針，朗希賽後也談到先發與牛棚的不同之處

