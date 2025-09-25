MLB／紅襪王牌克羅謝8局6K無失分痛宰藍鳥 距離季後賽僅M1

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪今天在客場對上同為美聯東區的藍鳥，靠著王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）繳出8局無失分飆6K好投，最終球隊以7：1突破藍鳥，距離季後賽僅「M1」。 美聯社
紅襪今天在客場對上同為美聯東區的藍鳥，迎來季後賽門票爭奪的重要一戰，靠著王牌左投克羅謝Garrett Crochet）繳出8局無失分飆6K的又一次超狂先發成績，最終球隊以7：1突破藍鳥，距離季後賽門票僅M1

作為季後賽席次爭奪戰相當激烈的分區，今天挑戰者紅襪與龍頭藍鳥再度展開系列賽，不過紅襪王牌克羅謝卻讓本應刺激的比賽變得毫無懸念。1局上隊友挹注3分強心針作為開門紅，下半局開始則輪到這位超強投展現壓制力，雖然被克萊門特（Ernie Clement）敲出二壘安打，但其餘隊友皆被釘在本壘板，留下殘壘。

在克羅謝持續發威下，最終他用100球投完八局，繳出69顆好球外帶6K無失分華麗退場。打線方面，隊友也是火力全開，第一局就用2支適時安打強取3分，後續吉田正尚、納瓦茲（Carlos Narvaez）也開轟貢獻分數，最終以7：1鎖定勝局，克羅謝也拿下本季第18勝。

這場比賽過後美聯季後賽席次逐漸明朗，紅襪擊敗龍頭藍鳥、洋基則是擊敗白襪，因此洋基與藍鳥成為並列龍頭，再加上太空人今天輸給運動家，紅襪距離睽違4年的季後賽僅一步之遙，除了自助也能靠人助，若明天凌晨先開打的太空人輸球，紅襪在對戰藍鳥前就能提前收下季後賽門票。

