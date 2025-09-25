MLB／被主場投超爛的塞佛里諾封鎖 太空人霸業要結束了嗎？

水手隊今天在主場以9：2擊敗洛磯隊，奪下暌違24年的美聯西區冠軍，太空人隊卻在客場0：6遭運動家隊修理，美聯外卡排名掉到第4，可能中斷連續8年闖進季後賽紀錄。

水手、太空人的分區冠軍之爭在例行賽倒數第5戰落幕，水手繼2001年球季後再嘗分區封王滋味，太空人在美聯外卡落後老虎隊1場勝差，例行賽最後4戰和運動家、天使隊（3連戰）交手都在客場，想要搶回季後賽門票，幾乎已經沒有輸球本錢。

運動家投手塞佛里諾（Luis Severino）今天賽前主場戰績1勝9敗、防禦率6.51，遠不如客場6勝2敗、防禦率3.02，本季最後一次登板繳出優質表現，先發6.1局只被揮出3支安打，終於拿到主場第2勝，也讓太空人受到重傷害。

塞佛里諾終於在主場繳出好投！ 路透

水手最近6連勝、近17戰16勝，反觀太空人吞下5連敗，包括主場3連戰遭水手清盤，挑戰分區5連霸今年畫下句點，更大危機是失去季後賽門票。

太空人從2017年起成為季後賽固定球隊，過去8年有7年至少闖進美聯冠軍戰，2017、19、21、22年贏得美聯冠軍，2017、22年更在世界大賽封王，被喻為大聯盟近年最強球隊，今年爭奪分區 冠軍的關鍵期遭水手打壓，已經面臨淘汰邊緣。