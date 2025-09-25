快訊

MLB／牛棚又砸鍋！克蕭後援登板道奇延長賽艱辛贏封王M1

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇牛棚今天又砸鍋了，不過這次在延長賽辛苦贏球。 路透
道奇史奈爾（Blake Snell）今天再次繳出6局失1分好投，而牛棚版佐佐木朗希首度亮相也投出三上三下，然而道奇卻被追平，逼得9局下克蕭（Clayton Kershaw）打卡上班，但還是打到延長賽11局才以5：4擊敗響尾蛇隊，國聯西區封王魔術數字降至M1。

史奈爾上次登板拒絕羅伯茲（Dave Roberts）的換投，自己熱投112球完成7局12K無失分演出，今天投到第6局被敲出安打後，又看到羅伯茲走上場，但史奈爾再次勸退，而且用雙殺、三振化解，用實力證明續投決定的正確。

史奈爾前5局面對響尾蛇打線也只有第5局投出三上三下，不過唯一失分在1局下、一三壘有人時，被摩瑞洛（Gabriel Moreno）敲出高飛犧牲打，投完6局被敲5支單打只失1分，另有5次三振，賽後防禦率2.35。

史奈爾退場後由佐佐木朗希在第7局接手，美日生涯的首次中繼登板，只用13球就投出三上三下，讓麥肯（James McCann）敲出滾地後，接連塔瓦（Tim Tawa）、瓦格斯（Ildemaro Vargas），過程中99英哩以上的速球連發，最快來到99.8英哩（約160.6公里）。

道奇打線則是在1局上大谷翔平敲出直擊全壘打牆的三壘安打後，由貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打護送得分，4局上帕赫斯（Andy Pages）兩分砲，8局上赫南德茲（Teoscar Hernandez）二壘安打，取得4：1領先。

只不過這3分很快在1局花光，8局下近期道奇牛棚最穩的維西亞（Alex Vesia）上場，卻在1出局後出現安打、保送，再被卡洛爾（Corbin Carroll）敲出二壘安打掉1分。

恩里克斯（Edgardo Henriquez）接手後雖然讓摩瑞洛敲出捕手前滾地，但洛維特（Ben Rortvedt）手滑來不及傳一壘，丟掉一分還是一、三壘有人，恩里克斯2好0壞後一顆投進好球帶的滑球洛維特沒接住、主審判定壞球，下一球被卡斯提歐（Adrian Del Castillo）敲出高飛犧牲打，比賽回到原點。

9局下道奇隊由這兩天都在牛棚待命的克蕭登板，示範以15球投出三上三下，這是他454場生涯出賽中，僅有的第4場後援登板。

第10局兩隊都無法得分，11局上2出局後艾德曼（Tommy Edman）的適時安打，讓道奇再次領先；11局下羅布雷斯基（Justin Wrobleski）登板，結果只用了8球就抓到三上三下包含2次三振，守住勝利。

大谷翔平首局的三壘安打飛行距離420英呎，在大聯盟除了落磯隊庫爾斯球場和響尾蛇隊大通球場外，其他28座球場都會是一支全壘打，而他今天總計5打數1安打，包含7局上的雙殺打，10局上則遭到三振。

