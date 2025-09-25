MLB／羅利60轟史上第7人！水手繼鈴木一朗菜鳥年再奪分區冠軍

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）今天在西雅圖主場締造雙響砲紀錄，第1、8局下都轟出陽春砲，成為大聯盟史上第7位單季60轟球員，水手終場9：2擊敗洛磯隊，拚出6連勝後確定奪下暌違24年的美聯西區冠軍。

羅利1局下面對洛磯先發投手葛登（Tanner Gordon），轟出右外野方向大號全壘打，本季第59轟出爐，再破隊史單季最多轟紀錄；他逮中93英里速球，轟上右外野區上層看台，飛行距離達438英尺。

羅利今天5打數3安打，除了首局開轟，2局下二壘打追加兩分打點，8局下再轟陽春砲，本季125分也在美聯排名第1，生涯5年首座全壘打王、打點王確定到手。

Cal Raleigh golfs one into the corner to drive in two more @Mariners runs! pic.twitter.com/UUagLIfkn3 — MLB (@MLB) 2025年9月25日

水手主場T-Mobile球場啟用26年，全壘打球飛上右外野上層看台是罕見紀錄，過去只有馮恩（Mo Vaughn，1999年）、戴嘉多（Carlos Delgado，2001年）、馬薩拉（Nomar Mazara，2019年）、沃格貝克（Daniel Vogelbach，2019年）、賈羅（Joey Gallo，2020年）、大谷翔平（2021年）、萊利（Luke Raley，2024年）辦到，羅利僅是大聯盟史上第8人。

羅利達陣60轟後接受球迷歡呼。 美聯社

羅利成為史上第7位單季60轟打者，加入貝比魯斯（Babe Ruth）、馬里斯（Roger Maris）、麥奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）、邦茲（Barry Bonds）、賈吉（Aaron Judge）的行列，美聯單季最多轟紀錄是賈吉在2022年締造的62轟。

水手隊史第4次美聯西區冠軍到手，也是繼2001年球季後，等了24年再嘗分區冠軍滋味，當時是鈴木一朗從日本職棒轉戰大聯盟第1年，水手116勝46敗是大聯盟最猛，但在美聯冠軍戰不敵洋基隊，隊史從未拿過美聯冠軍。