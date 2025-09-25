聽新聞
MLB／道奇牛棚救世主！佐佐木朗希1局2K還飆速160.6公里
道奇隊牛棚版的佐佐木朗希首度亮相，在第7局登板投出三上三下，守護住道奇的2分領先，面對響尾蛇隊以3：1暫居上風。
佐佐木朗希過去日職生涯都是先發登板，今年旅美後前8場大聯盟登板也都是先發，但因右肩夾擠症候群下二軍後，近期因球隊需求轉型後援，在今天首次回到大聯盟投手丘。
美日生涯的首次中繼登板，佐佐木朗希展現控球、自信，先是2球讓麥肯（James McCann）敲出滾地，接著5球三振掉塔瓦（Tim Tawa），面對瓦格斯（Ildemaro Vargas）也是6球三振。
佐佐木朗希投完1局無失分退場，2次三振，投出13球有8顆好球，速球佔了7顆、指叉球6顆，過程中99英哩以上的速球連發，最快來到99.8英哩（約160.6公里），展現出道奇牛棚「救世主」的氣勢。
