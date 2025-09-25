快訊

MLB／老虎又輸守護者吞8連敗 掉到美聯外卡第3甚至可能淘汰

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
老虎崩盤慘吞8連敗，掉到美聯外卡排名第3，甚至可能遭淘汰。 路透
老虎崩盤慘吞8連敗，掉到美聯外卡排名第3，甚至可能遭淘汰。 路透

守護者隊氣勢高漲，今天在主場又以5：1擊敗老虎隊，先發投手畢比（Tanner Bibee）單周兩度屠虎成功，成為守護者衝上美聯中區獨居龍頭的大功臣；老虎慘吞8連敗，掉到美聯外卡排名第3，甚至可能遭淘汰。

守護者昨天在3連戰首戰以5：2獲勝，兩隊並列分區第1，今天面對老虎先發投手弗列爾提（Jack Flaherty），指定打擊瓦雷拉（George Valera）3局下轟出兩分砲逆轉戰局，以2：1超前比數，5局下再得1分，7局下追加兩分，終場以4分之差贏得重要勝利。

守護者先發投手畢比（Tanner Bibee）單周兩度屠虎成功。 路透
守護者先發投手畢比（Tanner Bibee）單周兩度屠虎成功。 路透

畢比19日在底特律對老虎先發6局，只被揮出4支安打、失1分奪勝，今天在克利夫蘭主場再度優質先發，投6局被揮出5支安打、失1分，兩場比賽一共投出13次三振，本季戰績升至12勝11敗、防禦率4.24，弗列爾提掉到8勝15敗、防禦率4.64。

守護者從9月5日起，最近20場比賽狂勝17場，包括對戰老虎5戰全勝，本季戰績衝到86勝72敗；反觀老虎最近20戰只有5勝15敗，讓出本來「老神在在」的分區王座，例行賽最後4戰對守護者、紅襪隊（3連戰）都很關鍵，一旦以外卡身分掉到美聯第6種子，又要在外卡系列賽和守護者交手。

老虎目前戰績85勝73敗，只領先太空人隊半場勝差（今天對運動家隊賽前），最慘情況是連外卡都搶不到，若從大聯盟戰績最強變成出局，將是本季最誇張的結局。

