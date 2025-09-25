MLB／傳簽約金150萬美元！藍鳥錯失佐佐木朗希改簽南韓18歲投手

藍鳥隊今天正式宣布與南韓投手文書俊簽下合約，成為隊史第一位來自南韓的國際自由球員。

現年18歲的文書俊並未在職業聯盟出賽過，但學生時期表現相當亮眼。就讀首爾獎忠高中的他，高中生涯出賽24場，主投66局飆出93K，防禦率僅2.18，沒有被擊出全壘打。

加拿大媒體《Sportsnet》分析，文書俊平均速球速度落在90英里（約145公里），最快可來到95英里（約153公里），身高6呎4吋（約193公分）的他還有刁鑽變化球，其中滑球是招牌武器，被認為有發展出曲球與變速球的能力，是天賦極高的新秀。

日前就有消息傳出文書俊有望與藍鳥簽約，簽約金高達150萬美元（約台幣4563萬），藍鳥今年與守護者隊的交易中得到200萬美元（約台幣6085萬）的國際簽約金額度，不過爭奪佐佐木朗希失敗後就沒有機會使用，如今球隊將用留下來的額度簽下文書俊。